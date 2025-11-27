Ex-gérant du bar de nuit Le Vertige à Lyon, Edouard Chavanne a été arrêté en Colombie. Il est suspecté de blanchiment d'argent.

Un Lyonnais de 41 ans a été interpellé le 13 novembre à Cali en Colombie. Il était visé par une notice rouge d'Interpol émise à la demande d'une juridiction lyonnaise. L’homme, qui faisait partie d’un "réseau international" selon la Direction des enquêtes criminelles colombienne de la police nationale colombienne (Dijin), était recherché pour blanchiment d’argent.

L'individu arrêté serait Edouard Chavanne, ancien professionnel du monde de la nuit à Lyon qui dirigeait le bar Le Vertige dans les pentes de la Croix-Rousse. En s’installant en Colombie, il avait ouvert une salle de sport de luxe dans le quartier de Los Cámbulos, à Cali. Le complexe comprenait un centre de fitness, une piscine et des terrains de foot. Autant de façades potentielles pour ses activités illicites.

Selon la presse locale, ce projet présenté comme "philanthropique" aurait servi a intégrer des sommes illégales dans le système financier local. L'individu est également visé par des accusations d'abus de confiance, de travail non déclaré et de fraude fiscale.