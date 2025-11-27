Actualité
Un Lyonnais a été interpellé en Colombie pour blanchiment d’argent.

L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent

  • par La rédaction

    • Ex-gérant du bar de nuit Le Vertige à Lyon, Edouard Chavanne a été arrêté en Colombie. Il est suspecté de blanchiment d'argent.

    Un Lyonnais de 41 ans a été interpellé le 13 novembre à Cali en Colombie. Il était visé par une notice rouge d'Interpol émise à la demande d'une juridiction lyonnaise. L’homme, qui faisait partie d’un "réseau international" selon la Direction des enquêtes criminelles colombienne de la police nationale colombienne (Dijin), était recherché pour blanchiment d’argent.

    L'individu arrêté serait Edouard Chavanne, ancien professionnel du monde de la nuit à Lyon qui dirigeait le bar Le Vertige dans les pentes de la Croix-Rousse. En s’installant en Colombie, il avait ouvert une salle de sport de luxe dans le quartier de Los Cámbulos, à Cali. Le complexe comprenait un centre de fitness, une piscine et des terrains de foot. Autant de façades potentielles pour ses activités illicites.

    Selon la presse locale, ce projet présenté comme "philanthropique" aurait servi a intégrer des sommes illégales dans le système financier local. L'individu est également visé par des accusations d'abus de confiance, de travail non déclaré et de fraude fiscale.

    à lire également
    Grégory Douc et arbre ilan halimi
    Lyon : un arbre a été planté en hommage à Ilan Halimi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon 16:36
    Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur 16:03
    L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent 15:38
    Grégory Douc et arbre ilan halimi
    Lyon : un arbre a été planté en hommage à Ilan Halimi 15:09
    Don d'ordinateur
    140 ordinateurs distribués à des jeunes en difficulté par la Métropole de Lyon 14:35
    d'heure en heure
    Concert-anniversaire au Radiant-Bellevue : "Noz" plus belles années 14:10
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    La SNCF va ouvrir une liaison TGV Lyon-Bordeaux en 2027 : cinq heures de trajet 13:36
    Atelier Antoine de Saint Exupéry® : le luxe discret, accessible et durable 13:34
    Fabienne Buccio
    Fond vert : 2 400 projets soutenus par l'État en Auvergne-Rhône-Alpes 13:00
    Escapades en Isère : Chartreuse, l’or vert des Alpes 12:23
    Exposition : peintres des falaises d’Étretat au musée des Beaux-Arts de Lyon 11:57
    Le Misanthrope au Radiant-Bellevue : le bal des hypocrites 11:42
    Théâtre : un jardin d’Eden au TNP 11:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut