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Photo d’illustration d’embouteillages à Lyon. @Lyon Capitale

Lyon toujours championne des bouchons selon une nouvelle étude

  • par Vincent Guiraud

    • Une nouvelle étude britannique place Lyon au 4e rang des villes européennes les plus embouteillées et stressantes pour les automobilistes.

    Les automobilistes lyonnais n'ont sans doute pas besoin d'une étude pour le constater. Pourtant, un nouveau classement international vient confirmer leurs difficultés quotidiennes. Réalisée par le site britannique Compare the Market, une étude place Lyon au 4e rang des villes européennes où il est le plus stressant de prendre le volant, derrière Dublin, Bucarest et Athènes.

    Pour établir ce classement, les auteurs ont croisé sept indicateurs : taux de congestion, vitesse moyenne, temps perdu aux heures de pointe, nombre de véhicules pour 1 000 habitants, mortalité routière, qualité des routes et pluviométrie. Avec un score de congestion de 47 %, une vitesse moyenne de seulement 22,5 km/h et 121 heures perdues chaque année dans les embouteillages, Lyon affiche des résultats peu flatteurs. Cela représente plus de cinq jours passés dans les bouchons pour un automobiliste effectuant quotidiennement un trajet domicile-travail de 10 kilomètres.

    Une première étude en janvier dernier

    Cette nouvelle étude fait écho au Traffic Index publié par TomTom en janvier dernier, qui désignait déjà Lyon comme la ville la plus embouteillée de France pour la première fois en quinze ans. Avec un taux de congestion similaire de 47 %, la capitale des Gaules devançait alors Bordeaux, Montpellier et Paris.

    À l'époque, en pleine campagne électorale, plusieurs candidats, Jean-Michel Aulas en tête, s'étaient emparés de cette étude et en avaient fait un argument contre la politique de mobilité menée par l'écologiste Bruno Bernard à la tête de la Métropole de Lyon. Cette nouvelle publication, qui confirme les difficultés de circulation à Lyon, pourrait bien relancer le débat. Reste désormais à voir combien de temps mettra l'ancien président de l'OL à s'en saisir à nouveau.

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