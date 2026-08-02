Lyon : un homme suspecté de vols s’enfuit au sein d’une base militaire

Un adolescent de 16 ans a été interpellé, ce dimanche matin, après avoir été surpris en train de briser la vitre d’une voiture. Son complice a pris la fuite et s’est réfugié dans le Quartier Général-Frère.

La scène s’est déroulée tôt ce dimanche 2 août au sein du 7e arrondissement de Lyon. Des policiers du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun, qui circulaient à bord d’un véhicule banalisé, ont repéré deux hommes qui semblaient s’intéresser à plusieurs voitures stationnées le long du boulevard Yves-Farge.

Les deux individus se déplaçaient à trottinette. Les fonctionnaires ont alors discrètement surveillé leurs agissements. Vers 7h10, ils les ont vus briser la vitre d’un véhicule afin d’y dérober des objets. Les policiers sont immédiatement intervenus et ont interpellé l’un des deux suspects. Ce dernier a déclaré être âgé de 16 ans et sans domicile fixe.

Problème, le second individu, qui serait âgé d'environ 25 ans, est parvenu à prendre la fuite. Dans sa course, il s'est réfugié dans le Quartier Général-Frère d'après Le Progrès, une enceinte militaire située à proximité du boulevard Yves-Farge.

Autorisés à entrer sur le site, les policiers ont alors lancé les recherches avec l'aide de militaires présents sur place. Une trentaine de minutes plus tard, il aurait été aperçu alors qu'il quittait la base. Il est ensuite parvenu à rejoindre les berges du Rhône et à échapper aux fonctionnaires.

Une enquête doit désormais permettre de déterminer les circonstances précises des faits et d'identifier le second mis en cause afin de l’interpeller.

Lire aussi : Lyon : une vente de cocaïne observée en direct par des policiers de la BAC