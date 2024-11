Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Programmation de la 25e édition de la Fête des Lumières, tags antisémites à l'université Lyon 3 en marge de la venue de Yaël Braun-Pivet, les TCL gratuits pour les enfants de moins de 10 ans... Toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer cette semaine à Lyon.

Voici les infos marquantes de cette semaine du 4 au 10 novembre à Lyon.

L'annonce de la programmation pour les 25 ans de la Fête des Lumières

Les Anooki feront leur retour au Parc de la Tête d'Or. (@Fête des Lumières)

Ce mardi 5 novembre, la ville de Lyon a dévoilé toute la programmation de la prochaine édition de la Fête des Lumières, qui fêtera son 25e anniversaire du 5 au 8 décembre prochain. Au total, 32 oeuvres seront proposées dans tout Lyon, majoritairement dans le centre-ville, le parc Blandan (7e arr.) et le parc de la Tête d'Or (6e arr.) Pour cette 25e édition, six oeuvres déjà connues des Lyonnais feront leur grand retour, notamment les Anooki de Moetu Battle et David Passegand.

La venue de Yaël Braun-Pivet à l'université Lyon 3 perturbée

Tags contre Yaël Braun-Pivet à l'université Lyon 3. @LaFosseauxLyon

En déplacement dans le Rhône ce vendredi 8 novembre, Yaël Braun-Pivet avait rendez-vous à l'université Lyon 3 pour assister à une conférence de l'association Poli'Gones. En marge de sa venue, des tags à caractère antisémite ont été retrouvés sur les murs de la faculté et des heurts ont éclaté lors d'une manifestation pro palestinienne. Des agissements qui ont suscité de vives réactions de la part des politiques lyonnais.

L'interruption de la ligne TGV Lyon-Paris

Gare de la Part-Dieu © Tim Douet

Une galère pour de nombreux voyageurs. Ce week-end prolongé a notamment été marqué par l'interruption de la ligne de train à grande vitesse entre Lyon et Paris. Cette dernière est fermée depuis ce vendredi et ce jusqu'au 12 novembre en raison de travaux. Résultat : des temps de trajet multipliés par deux, avec un parcours réalisé en 4h30 au lieu de 2h habituellement.

Les TCL bientôt gratuits pour les moins de 10 ans

Métro A à l'arrêt. @GL

Dès le 1er septembre 2025, les enfants de moins de 10 ans pourront bénéficier des transports en commun lyonnais (TCL) gratuitement. Une mesure visant à "faciliter le quotidien des familles en réduisant leurs dépenses de transport, tout en rendant les déplacements plus simples et accessibles", a déclaré le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Le retour du derby OL-ASSE

Le 125e derby OL-ASSE aura lieu ce dimanche soir au Groupama Stadium. (Photo Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Après deux ans d'absence, le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne fait son grand retour au Groupama Stadium ce dimanche 10 novembre à 20h45. Un match grandement attendu depuis la remontée de l'ASSE en Ligue 1. Emmenés par leur coach Pierre Sage, les Lyonnais sont annoncés largement favoris face aux Verts pour ce 125e derby.

