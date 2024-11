Le Guignol de Lyon retrouve (enfin) le palais Bondy

Emma Utgès est directrice du théâtre Le Guignol de Lyon et de la compagnie M.A. Elle était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale à l'occasion de la réouverture du palais Bondy où se trouvent les locaux du Guignol de Lyon, après 18 mois de travaux de rénovation pour ce site historique de la ville.

La marionnettiste explique : "On a eu une belle soirée de réouverture avec du public, des gens de la marionnette, les équipes avec qui on travaille, les institutions et on a relancé la saison avec un spectacle tout public “L'armistice selon Guignol” que l’on a repris parce que l'armistice, la paix, sont des notions dont on a envie en ce moment. Les travaux de la Ville constituaient, pour nos locaux, essentiellement à remettre le débit de désenfumage aux normes. C’est important car si le débit de désenfumage n'est pas aux normes, on ne peut pas accueillir de public. Ensuite nous aussi, nous avons aussi pris en charge quelques travaux de rénovation, d'amélioration sur plusieurs points techniques, la plupart sont techniques."

Elle rappelle aussi : "Il y a également une salle de concert qui est très réputée pour son acoustique, qui est la salle Molière. Les pianistes se l'arrachent, parce qu'effectivement le son est parfait. Il y a aussi les salons d'exposition de la ville, puis une autre salle de concert qui est bien plus petite, et il y a également toute la maîtrise de l'opéra, c'est-à-dire les enfants qui chantent pour l'opéra."

Pour les fêtes de Noël, la compagnie M.A. prévoit la programmation suivante : "Pour la fin d'année, à Noël, dès le 7 décembre, on va reprendre une de nos créations : “Guignol et Mama Swing”, qui est un spectacle qu'on avait créé à Noël, il y a quelques années, qu'on aime beaucoup, qui est un spectacle qui à la fois parle du jazz, et à la fois des discriminations, on fait pas mal de clins d'oeil à la lutte afro-américaine, justement par le biais du jazz. Donc Mama Swing arrive à Lyon, Guignol adore Mama Swing et sa voix, et elle est exploité par le terrible Fripouille qui est l'ennemi juré de Guignol chez nous depuis longtemps, et donc forcément Guignol et Gnafron vont aider Mama Swing, et Mama Swing est accompagnée par des musiciennes."

Plus de détails sur l'histoire de Guignol et du palais Bondy dans la vidéo...

La retranscription complète de l'émission avec Emma Utgès :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, aujourd'hui on va parler de patrimoine lyonnais et pour cela nous recevons Emma Utgès qui est directrice du théâtre Le Guignol de Lyon et de la compagnie M.A. Bonjour Emma Utgès. Alors nous vous recevons à l'occasion de la réouverture du palais Bondy sur les quais de Saône près de la gare Saint-Paul après 18 mois de travaux de rénovation pour un montant de 2,5 millions d'euros. Votre compagnie présente des spectacles de Guignol dans ce palais Bondy. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous dire comment s'est passé le retour de Guignol dans ces murs. Est-ce que votre rentrée s'est bien passée après 18 mois de fermeture ?

Principalement les travaux c'était la rénovation et les normes de sécurité, simplement est-ce qu'on peut refaire le lien entre Guignol et le palais Bondy. Cela fait quand même un certain nombre d'années que Guignol oeuvre dans ses locaux, pas vous personnellement, mais est-ce que vous pouvez nous refaire le lien entre les deux ?

Alors avant d'être dans le palais Bondy, c'était le théâtre du Gymnase qui appartenait à la famille Neichthauser, qui était un théâtre privé.

Et qui étaient les descendants de Laurent Mourguet, le père de Guignol ?

Qui étaient les descendants, alors à chaque fois par mariage. Ce sont les filles qui ont fait perdurer la lignée de marionnettistes et le théâtre de Guignol, en tout cas du côté Mourguet. C'est la suite de ce théâtre-là, du gymnase. En 1966, la ville déménage les Neichthauser dans les sous-sols du palais Bondy, qui à l'époque est le conservatoire de la ville, et dans les sous-sols, ce sont les réserves de charbon du conservatoire. A partir de 1966, ils installent le Guignol des Neichthauser ici. Ce devait être temporaire, mais la preuve, on y est toujours, et cela fait 68 ans. Après, moi j'y étais pas il y a 68 ans.

Oui bien sûr, en tout cas c'est intéressant, vous êtes la branche, les descendants officiels de Laurent Mourguet, le fondateur, le créateur, le père en fait de Guignol. C'est vous en fait aujourd'hui sur la branche, après des descendants, donc si vous voulez retrouver le Guignol authentique, officiel du créateur, même s'il y a autant de Guignols que de marionnettistes, on le sait bien, on peut vous retrouver au palais Bondy. Simplement, qu'est-ce qu'on peut voir aussi d'autre dans ce palais Bondy ? Je crois qu'il y a le Guignol dans les anciennes caves à charbon, mais au-dessus il y a d'autres choses à voir pour les lyonnais ?

Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire maintenant, on va juste fermer la séquence sur la rénovation, parler aussi maintenant des perspectives, notamment pour vous, de votre programmation. Vous avez dit un mot tout à l'heure sur un spectacle, est-ce qu'il y a un spectacle à ne pas manquer pour cette fin d'année ? Je crois que vous avez préparé quelque chose ?



Et je crois que vous êtes venue avec un personnage de cette histoire, est-ce que vous pouvez nous la présenter ?



(la suite dans la vidéo)