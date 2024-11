Fête des Lumières 2024 : la programmation se dévoile 

La Ville de Lyon a dévoilé ce mardi matin les illuminations de la prochaine Fête des Lumières qui se déroulera du 5 au 8 décembre prochains.

Inaugurée en 1999, la Fête des Lumières célèbre ses 25 ans en 2024. Et pour cette occasion, la Ville de Lyon a vu les choses en grand. La municipalité et son maire, Grégory Doucet, ont en effet dévoilé ce mardi 5 novembre toute la programmation de la prochaine édition de la Fête des Lumières qui se déroulera du 5 au 8 décembre prochains.

Lire aussi : Lyon : quelques informations sur le 25e programme de la Fête des Lumières déjà dévoilées

Une trentaine d’oeuvres

Cette année, 32 d’oeuvres seront proposées à Lyon, majoritairement dans le centre-ville, le parc Blandan (7e arr.) et le parc de la Tête d’Or (6e arr.) qui accueillera cinq oeuvres (les Anooki, Plastic Island, Reflexions color, Solar dust et Winter Blossom). Son fonctionnement sera néanmoins revu après avoir été "victime de son succès l’année dernière", indique Audrey Henocque, adjointe au maire déléguée à la Culture. L'entrée se fera par la porte Tête d’or avec une file d’attente à l’intérieur du parc avec les Anooki pour faire patienter les visiteurs.

© Ville de Lyon

Pour la première fois, l’auditorium de Lyon (3e arr.) accueillera une oeuvre sur le thème de la mémoire, tout comme cela sera le cas pour le musée de l’automobile Henri Malatre. Le dôme de neige fera également son retour sur la place Bellecour. Le Théâtre des Célestins et le musée de l’Imprimerie accueilleront également des installations.

À l’image du quartier de la Duchère en 2023, deux nouveaux quartiers de Lyon seront mis en avant : La Croix-Rousse avec une oeuvre au gros caillou (4e arr.), ainsi que la Cité Jardin de Gerland (7e arr.). 2 000 fleurs seront exposées, dont une partie créée par les habitants du quartier au cours d’ateliers proposés par des partenaires. Une "immersion artistique unique, pensée et créée par les habitants de ce quartier", promet la Ville de Lyon.

Six oeuvres font leur retour

Pour cet anniversaire, six oeuvres qui ont marqué la Fête des Lumières au fil des ans vont faire le retour à Lyon. Il s’agit de Laniakea (2014) de Jérôme Donna, sur la place Antonin Poncet, I Love Lyon (2006 et 2007) de Jacques Rival, sur la place Bellecour, Jacobins Act 4 (2000, 2001 et 2016) de Patrice Warrener, sur la place des Jacobins, Paséo d’Hiver (2003 et 2005) de Faniuolo, dans la rue de la République, Le Retour du Petit Géant (2008) des Allumeurs d’Images, sur la place des Terreaux et Les Anooki, Retour à Lyon ! (2012, 2014 et 2018) de Moetu Battle et David Passegand, à l’entrée du parc de la Tête d’Or.

Moetu Battle et David Passegand (Florent Deligia)

Les Lumignons du Coeur seront de retour cette année encore sur la place Satonnay. C’est Alynea - Samu Social 69 qui bénéficiera de l’opération. L’ensemble des fonds récoltés permettra de réhabiliter 50 logements.

Les transports gratuits le 8 décembre

Autre nouveauté pour cette édition 2024 de la Fête des Lumières : l’obtention de la norme ISO 20121 par la Ville de Lyon, qui salue son "engagement en faveur d'une fête durable", a indiqué Grégory Doucet sur son compte X (ex-Twitter) ce mardi. Comme chaque année le 8 décembre, les transports en commun seront gratuits dès 16 heures et jusqu'à la fin du service. Des tickets TCL préférentiels seront également mis à disposition des usagers, ainsi qu'une remise de 50 % sur les trajets SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes.