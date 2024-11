Les transports en commun lyonnais (TCL) devraient devenir gratuits dès le 1er septembre prochain pour les enfants de moins de 10 ans.

Dès le 1er septembre 2025, les enfants de moins de 10 ans pourront bénéficier des transports en commun lyonnais (TCL) gratuitement. Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, l’a annoncé ce vendredi 8 novembre sur ses réseaux sociaux. La proposition sera soumise au vote le 21 novembre lors du prochain conseil du Sytral.

Lire aussi : Nouveau tramway, BHNS prolongé... Le réseau TCL poursuit son développement dans l'est lyonnais

Gratuité sur l’ensemble des transports

Les enfants de moins de 10 ans munis d’une carte de gratuité pourront ainsi bénéficier de voyages gratuits sur l’ensemble du réseau TCL, dans les cars du Rhône et sur le réseau Libellule. Le réseau TCL est actuellement gratuit pour les enfants jusqu’à quatre ans.

"Cette mesure vise à faciliter le quotidien des familles en réduisant leurs dépenses de transport, tout en rendant les déplacements plus simples et accessibles pour les sorties, les activités et les loisirs en famille, notamment le week-end", écrit ainsi le président du Sytral.