SNCF : des travaux sur la ligne Lyon-Paris, la circulation des TGV perturbée ce week-end

Des travaux sur la ligne TGV Lyon-Paris vont perturber lourdement la circulation des train du vendredi 9 au lundi 12 novembre.

Afin de préparer la mise en service de la nouvelle signalisation de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, celle-ci sera fermée pour quatre jours, du 9 au 12 novembre pour une durée totale de 101 heures, en plein week-end prolongé du 11 novembre.

30 % des TGV circuleront, le Paris-Lyon en 4 h 30

Les TGV circulant emprunteront la ligne classique avec un allongement important du temps de trajet. Ces temps de parcours seront multipliés par deux avec par exemple un Paris-Lyon en 4 h 30 au lieu de 2 h, Paris-Marseille en 7 h 20 au lieu de 3 h ou encore un Paris-Grenoble en 6 h au lieu de 3 h.

Environ 30 % de l'offre de TGV habituelle circulera sur l'ensemble de l'axe Sud-Est indique SNCF voyageurs. La liaison entre le Sud-Est et les Pays-de-la-Loire, la Bretagne, la Normandie, le Centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France ne sera pas maintenue. La ligne Lyon-Rennes ne circulera plus. Les TGV n’iront pas au-delà de Marseille et Toulon, ne permettant ainsi pas la desserte par TGV des gares des Arcs Draguignan jusqu’à Nice.

La desserte entre Paris et l’Occitanie sera assurée jusqu’à Montpellier Saint-Roch. Cependant, les TGV ne pourront pas aller au-delà de cette gare. Ainsi les gares situées après Montpellier Saint-Roch jusqu’à Toulouse et jusqu’à Perpignan ne seront pas desservies par TGV. Le Grand Est restera desservi avec un allongement de temps de parcours, comme par exemple pour Lyon-Metz.

Les TGV vers l'Espagne, l'Italie et la Belgique ne seront quant à eux pas assurés et la gare de Lyon-Saint-Exupéry ne sera pas desservie.