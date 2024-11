OL-ASSE : pourquoi le derby pourrait être interrompu ?

Après deux ans d'absence, le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne sera de retour ce dimanche soir. Et certains craignent déjà des violences et des sorties homophobes.

Le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne aura lieu ce dimanche soir à 20h45 au Groupama Stadium. Et avant même qu'il n'ait commencé, le match suscite déjà de vives inquiétudes.

D'abord celle de potentielles violences. Après plusieurs cas de violences qui ont explosé en Ligue 1 ces derniers mois, l'éternelle rivalité entre Lyon et Saint-Étienne pourrait bien raviver les tensions entre supporters. D'autant plus que les deux équipes ne se sont pas affrontées sur le terrain depuis le 21 janvier 2022, soit depuis deux saisons.

Malgré l'interdiction de déplacement imposé aux supporters stéphanois et le double arrêté préfectoral et ministériel, certains pourraient bien se glisser discrètement dans les tribunes du Groupama Stadium et provoquer des affrontements.

La crainte de chants homophobes

Mais la crainte principale autour du match opposant l'OL à l'ASSE reste la tenue de chants homophobes en tribunes. Cette cause pourrait d'ailleurs bien mener à un éventuel arrêt de match.

Le ministre des Sports Gil Avérous s'est d'ailleurs montré intransigeant à ce sujet, annonçant l'arrêt définitif et le match perdu pour l'équipe recevant le match en cas de chants homophobes répétés. "Le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit. C’est très clair et la Ligue l'a bien compris et entendu", avait-il déclaré sur BFM le 24 octobre dernier.

Contacté par Le Progrès, l'Olympique Lyonnais a assuré que "la violence, le racisme, l'homophobie et tout message à connotation politique n'ont pas de place dans notre stade".

Alexandre Lacazette appelle au calme

De leur côté, les joueurs espèrent eux-aussi que le match se déroulera dans le calme. Ce vendredi, Alexandre Lacazatte a voulu faire passer un message à tous les groupes de supporters. "Forcément, on a envie que tout se passe bien, je n’ai aucun doute. On n’a pas envie de se mettre en difficulté par rapport à certains chants, si on peut éviter. On veut bien fêter et gagner ce match", a-t-il déclaré.

