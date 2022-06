[Video] L'OL dévoile sa future salle de basket, l'Arena LDLC

La salle de basket et d'événements de l'OL, l'Arena LDLC, sera livrée à Décines fin 2023. Le club de Lyon a dévoilé une vidéo du projet.

Après une réunion publique fin mai pour faire visiter le chantier, la salle de basket Arena LDLC se dévoile dans une vidéo publiée vendredi 24 juin sur ses réseaux sociaux. Dans ce montage d'images de synthèse, l'aspect extérieur de la salle ainsi que sa configuration intérieure sont révélés. Bien sûr, on y retrouve aussi tous les codes du basket et du club de l'Asvel. En effet, ce dernier sera l'hôte principal de cette nouvelle antre. Sur fond sonore électro, la vidéo présente un lieu de sport, de fête et de rencontre autour d'un verre.

L'Arena LDLC est prévue pour fin 2023

Commencés depuis le début de l'année, les travaux de construction de l'Arena LDLC doivent se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2023. Cette nouvelle salle de spectacles devrait accueillir entre 100 et 120 événements par an. Elle aura une capacité de 12 000 à 16 000 spectateurs selon les configurations.

Découvrez la vidéo :