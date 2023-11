La Métropole de Lyon rendra hommage à Gérard Collomb ce lundi

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a décidé d’organiser un temps d’hommage à son prédécesseur, Gérard Collomb, ce lundi 27 novembre, en marge d’une réunion de la commission générale.

Les funérailles de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon décédé ce samedi 25 novembre, auront lieu ce mercredi 29 novembre à la cathédrale Saint-Jean. Dès ce lundi, une cérémonie en sa mémoire aura lieu à la Métropole de Lyon. Bruno Bernard, président de la collectivité qu’il a présidée de 2001 à 2017, a souhaité organiser un temps d’hommage en préambule à une réunion de la commission générale portant sur le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise. Réservée aux élus, elle aura lieu à 14 heures. Dans un communiqué, l’écologiste Bruno Bernard avait salué : “un homme travailleur, passionné, profondément attachant, et avant tout Lyonnais. Du Vélo’v à la requalification des Berges du Rhône, de la transformation du 9e arrondissement de Lyon à la création du quartier de la Confluence, son action de maire de Lyon et de président de la Métropole a été essentielle pour le territoire. Visionnaire, il a créé la Métropole de Lyon et a été la premier à la présider, formidable collectivité au service des habitants et de l’ensemble de ses acteurs, économiques, culturels, académiques et associatifs. Gérard Collomb est et restera intimement lié à l’histoire de Lyon”.

"Sa place sera désormais bien vide"

"Il a porté des réalisations majeures, comme les Berges du Rhône, la Confluence, le Carré de Soie ou le grand projet urbain de La Duchère. Il a également été à l’initiative du Festival Lumière, des Velo’v et de nombreuses autres réalisations qui ont façonné, et qui façonnent encore notre territoire."Il a porté des réalisations majeures, comme les Berges du Rhône, la Confluence, le Carré de Soie ou le grand projet urbain de La Duchère. Il a également été à l’initiative du Festival Lumière, des Velo’v et de nombreuses autres réalisations qui ont façonné, et qui façonnent encore notre territoire. Ses convictions étaient sincères ainsi que son attachement au territoire et aux femmes et aux hommes qui le font vivre. Depuis 2020, sa participation aux instances métropolitaines a été sans relâche, jusqu'à l'annonce de sa maladie à l'automne 2022. Il avait à cœur de nous faire partager son expérience et sa vision pour la Métropole d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, sa place dans notre assemblée sera désormais bien vide mais nous n'oublierons pas tout ce qu'il a apporté au territoire et à l'institution métropolitaine", ont réagi ce dimanche les responsables du groupe Les Ecologistes au conseil métropolitain.

Lire aussi :



- Gérard Collomb, la disparition d'un maire bâtisseur

- La classe politique salue l’amoureux de Lyon et le “visionnaire” Gérard Collomb

- Gérard Collomb, "digne successeur d'Edouard Herriot"

- Gérard Collomb : "j’ai toujours souhaité être maire de Lyon

- Pluie d'hommages nationaux en l'honneur de Gérard Collomb

- Gérard Collomb : "je sens chez les Lyonnais comme une nostalgie de mon époque"

- Quand Lyon passait de l'ombre à la lumière