Mort de Thomas : six personnes incarcérées ce dimanche

Sur les neufs personnes interpellées dans l'affaire de la mort de Thomas, six ont été incarcérées et trois placées sous contrôle judiciaire. En réaction avec les derniers événements, un groupe d'ultra droite s'est rendu à Romans-sur-Isère, dans le quartier d'origine des agresseurs, pour en découdre.

Mardi dernier, la police avait interpellé neufs individus près de Toulouse, dont trois mineurs, suspectés d'être en lien avec la mort de Thomas, poignardé la semaine dernière à Crépol, dans la Drôme et l'agression de huit autres personnes. De ce fait, six des mis en causes ont été incarcérés ce dimanche 26 novembre, et les trois restants placés sous contrôle judiciaire après 96 heures de garde à vue et un transfert au palais de justice de Valence samedi, a annoncé le parquet. Par ailleurs, le potentiel auteur des coups mortels "n'a pas été reconnu par le témoin", a également déclaré Laurent de Caigny, procureur de la République de Valence.

Une descente de l'ultra droite dans les rues de Romans-sur-Isère

Hier soir, en réaction à la mort de Thomas, un groupe de militants d'ultra droite a effectué une descente à Romans-sur-Isère, dans le quartier de la Monnaie. Ils étaient environ 80, cagoulés et armés pour certains de barres de fer, allumant des fumigènes en scandant "Justice pour Thomas" ou encore "La rue, la France nous appartient".

#Violences | 80 individus ont tenté d’envahir le quartier de la Monnaie à #RomanssurIsere en fin de journée.

Grâce à la mobilisation de @PoliceNat_26 et de deux unités de force mobiles, mises à disposition dès cet après-midi, 20 interpellations dont 17 gardes à vue ont pu être… — Préfet de la Drôme 🇫🇷🇪🇺 (@Prefet26) November 25, 2023

Plusieurs dizaines de policiers envoyés sur les lieux ont procédé à une vingtaine d'interpellations, dont 17 placés en garde à vue suite à "des violences contre les forces de l'ordre", a indiqué la préfecture de la Drôme. En outre, un millitant d'ultra-droite de 20 ans est actuellement hospitalisé après avoir été pris à parti par des jeunes du quartier de la Monnaie.

Lire aussi : La préfète du Rhône interdit le rassemblement d'hommage à Thomas organisé par l'extrême droite.