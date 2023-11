Lyon : 2 400 personnes défilent contre les violences faites aux femmes

Ce samedi 25 novembre, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le 2e arrondissement de Lyon pour dénoncer les violences physiques et morales à l'encontre des femmes.

La Préfecture du Rhône dénombrait 2 400 personnes réunies place Bellecour dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce samedi 25 novembre 2023. Elles ont répondu à l'appel du Collectif Droits des femmes du Rhône et d'associations féministes, de défense des droits, de syndicats et d'organisations politiques.

L'événement a débuté par une mise en scène de l'association de prévention des violences sexistes et conjugales Filactions. Une dizaine d'hommes et de femmes vêtus de combinaisons blanches et de masques ont défilé en silence avec des pancartes, brandissant des mots forts tels que "humiliées", "frappées", "violées", ou encore "mutilées". Les militants se sont ensuite effondrés pour symboliser les féminicides.

"Les violences conjugales, c'est s'estimer avoir le droit de vie ou de mort sur la personne"

Puis les organisateurs ont pris la parole. "Les violences conjugales ne sont pas un hasard, ce n’est pas une dispute qui tourne mal, c’est un rapport de domination, le fait de considérer l’autre comme inférieur, c’est s’estimer avoir le droit de vie et de mort sur la personne. Les violences faites aux femmes sont créées, légitimées et entretenues par notre société patriarcale. Elles ont lieu partout, à l’école, sur les réseaux sociaux, au travail, dans la famille et dans les couples". Le gouvernement, la police et le monde de l'entreprise en ont aussi pris pour leur grade, accusés de "protéger les violeurs" et de ne pas mettre assez de moyens pour éviter les drames et prendre en charge les victimes.

"Vous n'aurez pas le privilège de notre mort"

Quelques chiffres ont également été donnés pour illustrer la situation. "213 000, c'est en moyenne chaque année le nombre de femmes victimes de violences physiques et sexuelles de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. 94 000, c'est le nombre de femmes qui déclarent avoir été victimes de viol ou d'agression sexuelle par an et en moyenne en France. 1 205, c'est le nombre de condamnations pour viols, prononcées par la justice française en 2022". Et de conclure par ces termes : "Vous n'aurez pas le privilège de notre mort".

Vers 15h10, la foule à pris la direction des quais du Rhône pour se rendre place des Terreaux, avant de revenir Place Bellecour par les quais de Saône.

