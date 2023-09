Le quartier de la Saulaie à Oullins transformé à horizon 2033

Les premiers travaux de réaménagement du quartier de la Saulaie à Oullins débuteront au deuxième semestre 2024.

Avec un budget de 81 millions d'euros dont 26 millions financés par la Métropole de Lyon, c'est l'un des plus importants chantiers de réaménagement urbain de l'agglomération lyonnaise. D'ici 2033, l'ancien quartier ouvrier de La Saulaie et ses 40 hectares représentant près de 10 % de la surface totale d'Oullins, sera transformé. 15 ans après l'achat par le Grand Lyon des anciens terrains de la SNCF et cinq ans après la création de la Zone d'aménagement concertée (ZAC), "nous entrons enfin dans une phase opérationnelle et bientôt nous ne parlerons plus de projet mais de réalité à la Saulaie", assure Clotilde Pouzergue, maire LR d'Oullins.

Plus de logements et de végétalisation

Pour l'exécutif écologiste de la Métropole de Lyon, la ZAC de la Saulaie apparaît comme une occasion de marquer de son empreinte un projet urbain d'envergure. Ainsi, le nombre de logement prévus à la construction a été réhaussé de 650 à 870 par rapport au projet prévu par l'ancien exécutif. La part de logement abordable a quant à elle été revue à la hausse de 10 %, atteignant 60 % de la part totale du programme. 30 % en logement social, 10 en locatif intermédiaire et 20 % en Bail réel solidaire.

Au total ce sont 52 000 m² de logements qui doivent être construits, auxquels viendront s'ajouter la rénovation d'une partie de l'habitat existant. En lien avec la mairie et l'Etat l'exécutif métropolitain a identifié "plusieurs adresses qui feront l'objet de travaux de réhabilitation", explique son vice-président au logement, Renaud Payre. Certains îlots trop dégradés seront purement et simplement détruits puis reconstruits.

Perspective parc sportif à Oullins. (© Ilex)

Premier travaux au second semestre 2024

La densité du projet a par ailleurs été revue à la baisse pour permettre une végétalisation plus ambitieuse avec 4,8 hectares d'espaces verts créés ou requalifiés. Un ajustement "nécessaire" a concédé Clotilde Pouzergue. Trois parcs seront ainsi créés. Le parc sportif central le long des voies ferrées - remplaçant le parc-relais qui est déplacé au nouveau terminus de la ligne B à Saint-Genis-Laval - d'une surface d'1,4 hectare, le parc des Berges de l'Yzeron au Nord, de 8 000 m² et le parc Archipel, de 2,6 hectares. Avec un réaménagement en îlots faisant cohabiter logements, commerces et bureaux, séparés de venelles non traversantes, la Métropole de Lyon promet "un quartier apaisé, engagé dans la décarbonation des mobilités", explique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président en charge des déplacements et de l'intermodalité.

Le quartier bénéficiera en ce sens de l'arrivée de la Voie lyonnaise n°3, non-sujette à bisbilles entre la municipalité et la Métropole de Lyon contrairement à la n°6. Un parc relais de 500 places pour les vélos sera construit aux abords de la station du métro B "Gare d'Oullins", et la livraison d'une passerelle mode doux, enjambant la Saône pour rejoindre Gerland à horizon 2028 devrait permettre "d'ouvrir pleinement le quartier sur Lyon", appuie Bruno Bernard. La transformation de cette ZAC devrait s'accompagner de l'arrivée d'environ 2 000 nouveaux habitants et 3 500 salariés. Pour accueillir cet afflux, un nouveau groupe scolaire d'une dizaine de classe sera construit, ainsi qu'une nouvelle crèche, une maison de santé, une maison de la Métropole et un gymnase.

Dès la fin de l'année, une première consultation immobilière sera lancée auprès d'opérateurs et concepteurs pour l'aménagement de l'îlot 4, situé à l'Est de la gare d'Oullins. Les premiers travaux d'aménagement sur l'espace public devrait démarrer au second semestre 2024.