Expo Le Chat Philippe Geluck
Le Chat déambule, exposition de Philippe Geluck

En images. Le Chat de Philippe Geluck déambule au Parc de la Tête d'Or

  • par Anaïs LAUVIN

    • Ce jeudi 2 octobre, 15 sculptures monumentales font leur apparition pour une exposition au coeur de la Roseraie Internationale du Parc de la Tête d'Or.

    Le Chat. Le célèbre animal de la bande dessinée de Philippe Geluck déambule à travers la France avec des sculptures décalées, drôles et poétiques. Après avoir déjà conquis Paris, Bordeaux, Genève, Monaco, Montreux, Bruxelles et Guérande, Le Chat déambule pose ses pattes à Lyon pour une durée de cinq mois (du 2 octobre 2025 au 1er mars 2026).

    "Je ne dois pas partir d'un dessin qui existe, il faut que je crée une sculpture pour elle-même"

    Né en 1983 de la plume de Philippe Geluck "d'une façon romancé", le représentant avec sa femme "sous forme de chat", sa création intitulée Le Chat est devenu un compagnon familier pour des millions de lecteurs. "Il touche tellement de gens, il est entré dans la vie des gens" confie l'artiste, quelques minutes avant qu'un passant lui avoue à quel point Le Chat l'a accompagné durant son enfance.

    Le comité de soutien de Jean-Michel Aulas lancé : Laure Cédat et Blandine Cucherat à sa tête

