Lyon : un appel à témoins lancé après un accident mortel survenu à Confluence

  • par Clémence Margall

    • La CRS autoroutière du Rhône lance un appel à témoins suite à un accident mortel survenu le 4 octobre dernier vers 2h45 sur la M7 PK001+600, près de Confluence.

    Le service judiciaire de la CRS autoroutière du Rhône lance un appel à témoins cherche le témoin ayant prodigué les premiers soins à la victime d’un accident mortel survenu le 4 octobre dernier vers 2h45 sur la M7 PK001+600, dans le sens Nord/Sud, près de Confluence.

    Le drame impliquait une Peugeot 208 et un piéton. L’homme recherché est de type européen et s'est présenté comme un gendarme.

    La CRS autoroutière du Rhône invite donc cette personne à contacter son service judiciaire au 04 72 47 20 60.

