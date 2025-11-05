Actualité
Les Vélo’v électriques place Bellecour, à Lyon. (@NB)

TCL, Vélo v, Citiz gratuits pendant trois mois pour les nouveaux usagers lyonnais

  • par Loane Carpano

    • La Métropole de Lyon propose à ses habitants de tester gratuitement quatre services alternatifs à la voiture pour une durée de trois mois.

    Cette année encore, la Métropole de Lyon propose aux Lyonnais de tester gratuitement quatre services de mobilité alternatifs à la voiture. Nommé "offre découverte mobilité", ce dispositif offre aux habitants la possibilité d'essayer gratuitement pendant trois mois les transports en commun, l'autopartage, le covoiturage ou les vélos en libre-service.

    L'offre est ouverte à toute personne majeure habitant le territoire métropolitain et n'ayant pas été abonné aux services concernés dans les 36 derniers mois. Les services concernés sont : le réseau TCL, En covoit', Citiz, Vélo'v et Free Vélo'v (sous condition d'âge).

    Les intéressés sont invités à s'inscrire en ligne, sur le site de la Métropole de Lyon Todego.

