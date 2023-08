Le pic de la canicule attendu ce jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes

Les températures les plus élevées de l’épisode de canicule en cours devraient être atteintes ce jeudi 24 août dans les 7 départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance rouge.

Treize jours après le passage du Rhône en vigilance orange pour la canicule et alors que Lyon s’apprête à vivre une 14e journée consécutive à plus de 34°c, un record, le pic de cet épisode de chaleur devrait être atteint jeudi 24 août. Dans certaines villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, épicentre de cette canicule avec 7 départements en vigilance rouge et cinq en vigilance orange, le mercure affichera par endroits 40°c.

🔴 17 départements en Rouge

🔶 38 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/tpRLpgmDwI — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 24, 2023

"Localement 40 à 41 degrés"

Dans son dernier bulletin, Météo France précise que "les températures maximales restent exceptionnellement élevées, avec en général 37 à 39°c en plaine, localement 40 à 41 degrés. Sur certains départements tels que le Puy-de-dôme, la Loire et le Rhône, l'Ain et l'Isère, elles devraient atteindre leur valeur maximum sur l'épisode de canicule, en raison de l'apparition d'un vent de sud sensible".

Départements en vigilance rouge :

Lyon : 39°c - (Rhône)

Saint-Étienne : 38°c - (Loire)

Bourg-en-Bresse : 37°c - (Ain)

Valence : 40°c - (Drôme)

Privas : 39°c - (Ardèche)

Grenoble : 39°c - (Isère)

Le Puy-en-Velay : 36°c - (Haute-Loire)

Départements en vigilance orange :

Clermont-Ferrand : 38°c - (Puy-de-Dôme)

Aurillac : 37°c - (Cantal)

Moulins : 33°c (Allier)

Annecy : 37°c - (Haute-Savoie)

Chambéry : 38°c - (Savoie)

Des orages vendredi, après une nuit très chaude

La nuit prochaine devrait également être la plus chaude de cet épisode "avec des températures ne descendant pas sous les 20 à 22°c en général, localement 23 à 24°c". À Lyon, le thermomètre ne devrait pas descendre en-dessous de 26°c la nuit prochaine.

À partir de vendredi, des orages devraient commencer à faire baisser le thermomètre, mais une "chaleur lourde" s’abattra sur l'Auvergne et le Nord-Ouest de Rhône-Alpes du fait de cette perturbation. En baisse, les températures maximales atteindront tout de même "jusqu'à 35-37°c côté Rhône-Alpes, avec un ressenti très lourd, à l'avant d'une puissante dégradation orageuse qui devrait se mettre en place en fin d'après-midi et soirée", prévient Météo France. La baisse des températures devrait être vraiment marquée à partir de ce week-end.