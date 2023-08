Cité administrative d'Etat à Lyon : Force ouvrière dénonce une "tiers-mondisation du service public"

Force ouvrière s'inquiète de la surface de la nouvelle cité administrative d'Etat de Lyon et craint une "tiers-mondisation du service public".

Dans un communiqué, la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière s'inquiète de la qualité d'accueil proposée au public dans la futur cité administrative d'Etat de Lyon, dont la première phase doit être livrée en février 2024.

La surface - 19 000 m² - de ce nouveau bâtiment fait craindre au syndicat des conditions d'accueil du public dégradées. Le bâtiment actuel de près de 50 000 m² n'est, selon FO, déjà pas suffisant. "Depuis de longs mois, les files d’attentes quotidiennes sont devenues le lot commun des usagers", explique-t-il.

"La destruction du service public"

Le projet initial de nouvelle cité administrative d'Etat prévoyait pourtant une surface totale de 50 000 m² pour l'ensemble des bâtiments. "En 2019, il était question de deux tranches pour un total de 34 000 m². Aujourd’hui, la perspective d’une seconde tranche (repoussée à 2027) est largement hypothéquée", dénonce encore FO.

Et de conclure son communiqué : "La Fédération Générale des Fonctionnaires FO et l’Union Départementale FO du Rhône dénoncent la destruction du service public dans le Rhône et exigent des locaux supplémentaires dans un quartier qui n’en manque pas ainsi que le rétablissement des effectifs nécessaires à un accomplissement correct des missions de service public."

