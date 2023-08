La vigilance rouge canicule prolongée pour sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes

Météo-France maintien le placement en vigilance rouge canicule de sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rhône va entrer dans sa troisième journée de vigilance rouge. Dans son bulletin de 16 h, Météo-France maintien le départements ainsi que la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère et la Loire en vigilance rouge canicule.

A noter que l'ensemble de la France est placée en vigilance orange ou rouge, plus aucun département n'est au vert. A Lyon, la journée de jeudi pourrait être la plus chaude de cet épisode caniculaire. "On se rapprocherait du record du 13 août 2003, qui fut 40,5°c à Lyon-Bron, expliquait lundi, Guillaume Séchet à Lyon Capitale.

Jeudi sera la 14e journée consécutive à plus de 34°C à Lyon, un record absolu, dépassant les 11 jours consécutifs observés en 2003.