Agression filmée d'une ado à Lyon : quatre mineures mises en examen

La vidéo de l’agression d’une adolescente a été signalée sur la plateforme Pharos. La préfecture du Rhône demande de ne plus la partager. (@AFP)

Quatre jeunes femmes mineures ont été mises en examen pour "violences aggravées". Elles sont accusées d’avoir roué de coups une adolescente de 13 ans et d’avoir diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.

Quatre mineures, âgées de 14 à 16 ans, soupçonnées d'avoir participé à l'agression d'une adolescente dans le 9e arrondissement de Lyon ont été mises en examen pour "violences aggravées" et placées sous contrôle judiciaire. Le Progrès précise ce dimanche matin qu'elles ont "interdiction de tous contacts avec la victime et les autres mis en cause".

Présentées à un juge des enfants hier, samedi 16 décembre, elles sont accusées d’avoir roué de coups une adolescente de 13 ans et d’avoir diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Elles ont été confiées à la protection judiciaire de la jeunesse.

Une plainte pour viol serait en cause

L'agression aurait eu lieu suite à une plainte pour viol déposée par la victime. Elle accuse le frère de l’une des suspectes. Ce dernier, âgé de 17 ans, a également été placé en garde à vue vendredi, puis libéré.

Devenues virales cette semaine, les images de l'agression remontent au 10 octobre selon le parquet de Lyon, qui indique par ailleurs qu'une plainte avait été déposée le 12 octobre. La jeune fille âgée de 13 ans a reçu un jour d'ITT. Une enquête avait été ouverte des chefs de violences aggravées et menaces de mort réitérées par la DDSP du Rhône.

Les identités et adresses des suspectes et de la victime relayées par l'extrême droite

Selon nos confrères du Progrès, l'une des suspectes de 13 ans s'est présentée au commissariat du 9e arrondissement jeudi 14 décembre, reconnaissant les faits et expliquant avoir fait l'objet de nombreuses menaces de mort sur internet. Les identités et adresses des auteurs présumés, mais également de la victime, ont en effet été largement relayées sur des canaux d'extrême droite.

Toujours visible sur X ce vendredi la vidéo a été signalée de nombreuses fois à la plateforme Pharos, un site du gouvernement français pour signaler des contenus et comportements en ligne illicites, comme des violences, la mise en danger de personnes ou encore des menaces. Depuis jeudi soir, la préfecture du Rhône et la police nationale demandent aux internautes de ne plus la partager.