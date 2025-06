La Métropole de Lyon et Eau du Grand Lyon mettent en place dès 2025 un dispositif d’aide automatique pour soutenir les foyers les plus précaires face au coût de l’eau potable. Plus de 70 000 ménages sont concernés.

Garantir l’accès à l’eau pour tous, sans exception : tel est l’objectif du nouveau "versement solidaire eau" (VSE), annoncé par la Métropole de Lyon et Eau du Grand Lyon. Ce soutien financier annuel s’adresse aux foyers pour lesquels la facture d’eau dépasse 3 % des revenus, seuil à partir duquel la dépense devient jugée lourde pour le budget domestique.

Le dispositif, voté le 5 juin par le conseil d'administration d'Eau du Grand Lyon, avait été présenté en fin d'année dernière dans la nouvelle politique tarifaire de l’eau entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Il devrait concerner près de 70 000 ménages sur le territoire métropolitain. Le montant de l’aide variera entre 10 et 120 euros par an selon les ressources et la composition du foyer. En moyenne, une famille de quatre personnes recevra 103 euros.

L’attribution sera automatique : les informations nécessaires seront transmises par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), dans le respect des règles du RGPD. Les bénéficiaires recevront un courrier d’information en septembre 2025, avant un virement prévu pour novembre.

Ce dispositif, qualifié de préventif et solidaire par la Métropole, vise à garantir le droit à l’eau pour tous, tout en évitant des démarches administratives supplémentaires pour les foyers concernés.