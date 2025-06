Du soleil et une chaleur estivale à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

C'est une nouvelle journée avec du soleil et une chaleur estivale qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 18 juin 2025.

Ce mercredi 18 juin s'annonce encore comme une journée d'été avant l'heure à Lyon. Une journée où le soleil brillera du matin au soir, sans discontinuer et sans qu'aucun nuage ne vienne le contrarier.

Côté températures, il fait 17 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 30 degrés à Lyon au meilleur de la journée. Des valeurs 4 degrés au dessus des normales de saison et des températures qui devraient s'envoler en fin de semaine à Lyon avec un thermomètre qui affichera 37 degrés samedi et dimanche.