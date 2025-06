Chantiers des tramways T9 et T10 : un été sous le signe des travaux à Villeurbanne et Saint-Fons

Les travaux des futures lignes de tramway T9 et T10 avancent à grands pas cet été. Fermetures temporaires de ponts, déviations et aménagements d’envergure rythmeront la saison pour transformer durablement les mobilités dans l’est lyonnais.

L’été 2025 sera synonyme de chantiers d’envergure pour les riverains de Villeurbanne et Saint-Fons. SYTRAL Mobilités et la Métropole de Lyon poursuivent les travaux des futures lignes de tramway T9 et T10, destinées à renforcer le maillage des transports en commun de la métropole.

À Villeurbanne, le pont du Roulet sera totalement fermé à la circulation du 7 juillet au 29 août pour permettre la connexion du nouvel ouvrage d’art au réseau existant. Ce nouveau pont, qui accueillera à terme le tram T9 ainsi que des pistes cyclables et piétonnes, surplombera le canal de Jonage. Des déviations sont prévues, notamment via le pont de Cusset et la porte de La Doua, pour limiter les perturbations.

À Saint-Fons, le réaménagement du pont Marcel Sembat se poursuit. Le pont et les carrefours adjacents resteront fermés jusqu’au 5 septembre, avant une réouverture partielle avec modification du plan de circulation jusqu'à mi-novembre. Objectif : accueillir le tram T10 et créer des cheminements sécurisés pour vélos et piétons.