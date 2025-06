Comme chaque année, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) distingue des membres de la communauté scientifique française. En 2025, sept d'entre eux sont Lyonnais.

Pas de médaille d'or pour les Lyonnais, mais tout de même sept lauréats. Le CNRS récompense chaque année plusieurs membres de la communauté scientifique en France pour "l’excellence de leurs travaux de recherche ou d’appui à la recherche". Pour l'année 2025, le CNRS de Lyon comptabilise deux médaillées d'argent, quatre de bronze et un de cristal. L'année passée, ils étaient dix Lyonnais à avoir été récompensés.

Cette fois, les deux premières médaillées, d'argent donc, sont Gwyneth Ingram, directrice de recherche au laboratoire reproduction et développement des plantes, et Cécile Cottin-Bizonne, directrice de recherche à l’Institut lumière matière. Elles travaillent respectivement sur la biologie du développement végétal et la dynamique insolite de la matière active. À noter que cette distinction est remise à des scientifiques déjà reconnus sur le plan national et international.

Lire aussi : Trois chercheurs lyonnais décrochent une prestigieuse bourse européenne

Les médaillés de bronze, eux, sont récompensés pour un premier travail jugé "prometteur dans son domaine". Antoine Coutrot, par exemple, s'est distingué pour sa recherche sur "le jeu comme outil d'aide au diagnostic d'Alzheimer". On y retrouve également Laure Ségurel (l'adaptation génétique aux changements d’environnement), Stéphanie Durant (l'exploration de l’intérieur de la Terre) et Benjamin Wesolowski (la cryptologie post-quantique).

Enfin, une médaille de cristal a été attribuée à François Fourel, ingénieur de recherche au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, pour son travail d'appui à la recherche. Toutes ces distinctions seront remises aux concernés lors d'une cérémonie le 15 décembre prochain à Lyon.

Lire aussi : "Une fenêtre sur nos origines" : comment ces chercheurs lyonnais tentent de trouver trace de vie sur Mars