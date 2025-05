Là où on ne l’attendait pas

Christophe Roure aux fourneaux de l’ex-Orsi pour décrocher trois étoiles Michelin.

Le chef deux-étoiles Michelin Christophe Roure sera le nouveau boss de la place Kléber, à 500 mètres à vol d’oiseau de son Neuvième Art (rue Cuvier, dans le 6e). Il succède à Pierre Orsi qui a occupé les lieux de septembre 1975 à avril 2023 (et février 2025 pour la brasserie adjacente Le Cazenove). Un MOF pour un MOF (Orsi avait décroché le titre de Meilleur Ouvrier de France en 1972, Roure en 2007). C’est le groupe Épicure Investissement qui a racheté l’ensemble immobilier de près de 1 800 m2 (on parle d’un ticket achat-travaux de 19 millions d’euros). Cette holding familiale possède déjà Le Comptoir des Halles, aux halles Paul-Bocuse, un traiteur à Roanne, trois restaurants à Dijon, quatre établissements à Sète et deux à Toulouse. Dans ces deux dernières villes, deux chefs sont auréolés d’une et deux étoiles Michelin. À Lyon, place Kléber, il est question d’un projet “très ambitieux”.

Clairement, Christophe Roure vise le triplé au guide Rouge. Si la troisième étoile n’a jamais été une fin en soi pour le cuisinier (première étoile en 2004, deuxième étoile en 2008), reste que le graal astral fait rêver. Surtout quand on fait partie de la short-list des soixante-quatorze chefs doublement étoilés français et que dans le Landerneau, le nom de Christophe Roure sort toujours de la marmite. Grande Table du Monde depuis 2016, la cuisine de Christophe Roure est moins classique que celle de la Mère Brazier ou que la maison Bocuse, c’est une cuisine de création assez lisible, en harmonie et en équilibre. Le Michelin avait même comparé la cuisine de Christophe Roure à la Symphonie n° 9 en Ré majeur de Mahler, qui fait partie des grandes partitions symphoniques. Mais depuis dix-sept ans, pas de troisième macaron. La faute à son restaurant de la rue Cuvier qui ne satisferait pas aux codes d’un trois-étoiles, à tout le moins des clients qui attendent un certain standing quand ils dépensent plusieurs centaines d’euros pour un repas, dont un service voiturier et une chambre d’hôtel. Place Kléber, les deux sont prévus.