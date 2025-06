La cour d'appel de Lyon a confirmé mardi 17 juin la condamnation d'Yvan Benedetti pour injures publiques à l'encontre de David Metaxas.

Depuis janvier 2023, l'avocat David Metaxas et Yvan Benedetti, ancien président du groupuscule L’Œuvre française, dissous en 2013, sont opposés dans une affaire judiciaire. La cour d'appel de Lyon a confirmé ce mardi la condamnation du 20 juin 2023. Reconnu coupable, Yvan Benedetti est condamné à payer une amende de 10 000 euros et 16 000 euros de dommages et intérêts, dont 1 000 euros de plus qu'en première instance.

En janvier 2023, à l'issue du procès Dorier, ce dernier avait qualifié l'avocat lyonnais de "voyou perdu chez les avocats […] avec un CV de raclure". Au cours de ce procès, Me Metaxas avait défendu le conducteur à l'origine de la mort d'Axelle Dorier, une jeune femme, en la percutant et la trainant sous sa voiture. L'individu avait écopé de 12 ans de réclusion criminelle.

