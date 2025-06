Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce mercredi

La qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération se dégradera ce mercredi 18 juin, avec notamment des conditions météos plus favorables à la formation d'ozone.

On respire de moins en moins bien à Lyon cette semaine et la situation ne devrait pas s'améliorer jusqu'à la fin de la semaine. Ce mercredi 18 juin, la qualité de l'air devrait se détériorer dans toute l'agglomération lyonnaise avec des conditions météorologiques plus favorables à la formation d’ozone.

La qualité de l'air sera mauvaise en ce qui concerne les multi-polluants et l'ozone mais restera bonne pour les particules fines, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre.

Avec des températures qui devraient atteindre les 37 degrés vendredi et samedi, la situation devrait encore se détériorer d'ici la fin de semaine à Lyon.