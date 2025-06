L'ancien attaquant de l'OL, directeur sportif et entraîneur du club de football, puis conseiller du président Aulas est mort mardi 17 juin.

Il aura marqué l'Olympique lyonnais (OL) en y jouant entre 1969 et 1978 (255 buts en 497 matchs, deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, derrière l'Argentin Delio Onnis), puis en y occupant divers postes jusqu'à celle de conseiller du président Jean-Michel Aulas.

L'ancien international français Bernard Lacombe est décédé mardi 17 juin à l'âge de 72 ans. Il était hospitalisé depuis plusieurs mois.

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l'Olympique Lyonnais et du football. Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de tous", a écrit le club sur X.

"À Lyon, nous avons tout vécu ensemble : les défaites, les renaissances, les sommets"

Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas, dont il a été le conseiller jusqu'en 2019, a également réagi sur X.

"Il y a des douleurs qu’on ne partage pas. Aujourd’hui, c’est celle de perdre Bernard. Trente-sept ans d’une amitié sans masque. Une fidélité rare. Il ne parlait jamais pour ne rien dire. Mais quand il parlait, c’était juste. Et souvent décisif. À Lyon, nous avons tout vécu ensemble : les défaites, les renaissances, les sommets. Ce qu’il incarnait ne mourra pas. L’humilité du joueur. Le respect du club. Et cette foi tranquille qui portait les jours difficiles. Il me manquera dans les jours bruyants, et plus encore dans les jours calmes."

Légende de l'OL, Bernard Lacombe était arrivé dans le club en 1967, à 15 ans, en provenance du CS Fontaines-sur-Saône. Deux ans plus tard, il jouait avec les professionnels de l'OL.

Bernard Lacombe avait occupé différentes fonctions au sein du club, directeur sportif, entraîneur. C'est lui qui avait notamment recruté Sonny Anderson, Edmilson, Mickaël Essien, Mahmadou Diarra et Juninho qui ont concouru aux sept glorieuses de l'OL, sept fois champions de France d'affilée entre 2002 et 2008.