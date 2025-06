La Ville de Lyon présente ce mercredi 18 juin son plan d'actions, discuté lors des Assises du commerce, pour soutenir le commerce de proximité.

Plus de six mois après les Assises du commerce et de l'artisanat, organisées par la Ville de Lyon le 4 novembre dernier, réunissant plus de 250 commerçants, un plan d'actions a été dévoilé par la municipalité ce mercredi 18 juin. De ces discussions entre élus et acteurs du commerce, quatre ambitions ont été retenues et 15 objectifs déclinés en 54 actions pour "renforcer durablement le commerce de proximité et poser les bases d’un véritable service public du commerce", promet dans un communiqué de presse la Ville.

Office Lyon Commerce, biennale...

La première des quatre mesures présentées comme "phares" concerne la création de l'Office Lyon Commerce, un guichet en ligne et en physique, pour centraliser les dispositifs existants et accompagner les commerçants (administratif, digitalisation, transition écologique...). Ensuite, la Ville de Lyon assure qu'elle demandera à l'Etat de geler les Indices des loyers commerciaux (ILC) et d'expérimenter l'encadrement des loyers commerciaux. Comme cela a pu être fait chez les particuliers à Lyon et Villeurbanne.

Troisièmement, une autorisation préalable sera désormais nécessaire pour s'installer en rez-de-chaussée d'un immeuble. Objectif : "endiguer la transformation de rez-de-chaussée dans certains quartiers en meublés de tourisme". Enfin, la Ville organisera tous les deux ans une biennale du commerce pour réfléchir à l'évolution du commerce lyonnais.

"Certaines mesures sont déjà en cours de déploiement, d’autres seront mises en œuvre progressivement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque quartier", précise la municipalité.

