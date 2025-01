Le mot du mois : [INCLUSIF]

Quand les Verts usent à l'envi d'inclusivité, les chancelleries occidentales espèrent elles que le groupe islamiste HTC le soit, inclusif.

On croyait dur comme fer les élus verts lyonnais porte-étendards de l’inclusion linguistique. L’un de leur tout premier acte politique n’avait-il pas été de communiquer en écriture inclusive – véritable ADN écolo – à l’attention de tous·tes les habitant·e·s de Lyon·ne ?

Que nenni ! L’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Syrie, autrement dit l’émissaire des Nations unies, ce “grand machin” (dixit le “Double-Mètre”) censé empêcher les guerres, a employé le mot “inclusif”, à son tour, à propos du HTC, le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Cham (HTC), l’Organisation de libération du Levant, qui a pris le contrôle de la Syrie. Espérant qu’il le soit, inclusif. Le secrétaire d’État américain a, quant à lui, déclaré que la transition en Syrie devrait conduire à une “gouvernance crédible, inclusive et non sectaire”. Ils sont marrants ces poissons rouges d’oser le mot pour celui qui n’est ni plus ni moins que l’héritier du groupe salafiste al-Nosra, affilié à al-Qaida. Son chef à la barbe bien taillée, un costume à l’occidentale, des paroles rassurantes, il va être inclusif, on vous le dit !

Selon Le Petit Robert (qui n’a jamais changé de nom, contrairement au leader du HTC, Abou Mohammed al-Joulani, qui a abandonné son nom de guerre associé à son passé djihadiste), “inclusif” signifie “qui n’exclut personne”. Cher·e·s Syrien·n·es, croyez fort à l’islamisme inclusif. Vous allez me dire, bon nombre (politiques, universitaires, journalistes…) ont cru à celui d’Erdogan. Comme dirait la pub : “Ce serait presque drôle si ce n’était pas aussi grave.”

