Et si... Grégory Doucet devenait un vidéo-activiste ?

Le maire écologiste de Lyon veut multiplier les caméras de vidéosurveillance. Un coup politique en vue des municipales de 2026 ?

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a indiqué, juste avant les fêtes de fin d’année, à nos confrères du Progrès, vouloir augmenter jusqu’à 10 % le nombre de caméras de vidéosurveillance à Lyon, dès 2025. Une annonce qui a surpris tout le monde, l’édile ayant systématiquement refusé, depuis son élection en mars 2020, toutes les demandes d’agrandissement du parc (actuellement, 571 caméras fixes).

Une opposition qui collait, somme toute, au dogme des écologistes. Il suffit de lire leur profession de foi pré-électorale pour mesurer leur singularité. Ils rejettent les équipements en caméras de vidéosurveillance, vus comme “des investissements lourds pour les communes, très souvent faits au détriment de moyens humains”. Selon eux, “ces systèmes constituent à la fois une privatisation de la sécurité et un marché très lucratif pour quelques entreprises souvent liées à l’armement”. Ils renchérissent en affirmant que la vidéosurveillance est “sans réels effets sur la délinquance (et) mobilise à plein temps des agents qui seraient plus utiles et plus reconnus dans leur travail au contact des habitant·e·s”.

En 2021, de passage à Lyon, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait demandé au maire de “sortir de l’idéologie”, ce à quoi l’édile avait rétorqué que Lyon était “une des villes en France les mieux équipées”.

Deuxième surprise : le maire de Lyon a accepté l’aide de la Région qui, depuis septembre 2022, lui propose, en vain, un million d’euros pour élargir son réseau de vidéoprotection et “renforcer la sécurité des Lyonnais”. À l’époque, le maire de Lyon avait refusé, préférant “des orientations qui conjuguent efficacité et bonne gestion” (barrières anti-véhicules-béliers, soutien à la médiation sociale, toilettes publiques inclusives, etc.).

Faut-il voir dans cette volte-face doctrinale un stratagème électoral, à quinze mois des élections municipales ?

