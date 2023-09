Le métro B à l’arrêt en soirée lundi et mardi

Les travaux sur le métro B se poursuivent lundi 18 et mardi 19 septembre, entraînant une fermeture de la ligne à partir de 21h15 à Lyon.

Les travaux visant à permettre le prolongement du métro B jusqu’à Oullins centre et Saint-Genis-Laval, ainsi que l’ouverture de deux nouvelles stations le 20 octobre, sont entrés dans leur dernière ligne droite, mais nécessitent encore quelques arrêts de la ligne. Par conséquent, le trafic du métro B sera interrompu lundi 18 et mardi 19 septembre à partir de 21h15 depuis Lyon et 21h25 depuis la gare d’Oullins. Ces fermetures anticipées en soirée seront reconduites le 25 septembre et les 2 et 3 octobre.

Des bus relais sont mis en place entre les stations Charpennes et Gare d'Oullins pour pallier cette interruption du trafic. Les navettes fonctionnent avec une fréquence de 10 minutes.

Premiers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 21h32

Charpennes : 21h18

Derniers départs des bus relais :