Du dimanche 11 au jeudi 15 août, la ligne B du métro lyonnais ne circulera pas en raison de travaux d'amélioration et de tests menés par le réseau TCL.

Les voyageurs empruntant habituellement la ligne B du métro lyonnais devront s'armer de patience cette semaine. En effet, à partir de ce dimanche 11 août et jusqu'au jeudi 15 août inclus, la ligne sera complètement interrompue. Cette fermeture est nécessaire pour permettre la réalisation de travaux visant à augmenter la capacité et le confort des passagers, ainsi que pour effectuer des tests techniques essentiels, indique le réseau TCL. Cette interruption survient régulièrement, la dernière ayant eu lieu en avril, mais elle est particulièrement notable en cette période estivale.

Pour pallier cette situation, TCL met en place des bus relais qui assureront des trajets entre les stations Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud avec une fréquence de passage de 6 à 15 minutes. Toutefois, certaines stations comme Stade de Gerland Le Lou et Gare d’Oullins ne seront pas desservies, obligeant les usagers à adapter leurs trajets. Des alternatives comme les bus C2, 70, et le bus relais du T1 sont également disponibles pour ceux qui souhaitent rejoindre Part-Dieu depuis Charpennes.