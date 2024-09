Lyon : pourquoi le métro B est à l'arrêt ce dimanche ?

La ligne B du métro lyonnais est interrompue jusqu'à 16 heures ce dimanche pour des travaux et tests destinés à améliorer la capacité et le confort des usagers. Des bus relais pallient à cette interruption.

Le métro B ne circulera pas ce dimanche en première partie de journée. Les TCL ont programmé cette coupure pour "effectuer des interventions techniques visant à augmenter la performance de la ligne", peut-on lire sur leur site Internet. Afin de pallier l'absence de métros, des bus relais desserviront les stations entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, avec une fréquence de passage variant entre 9 et 15 minutes. Toutefois, les arrêts Stade de Gerland et Gare d’Oullins ne seront pas desservis par ces bus.

Pour ceux souhaitant se rendre au Stade de Gerland, il est conseillé de descendre à l'arrêt Debourg, sur l’avenue Jean-Jaurès, puis de marcher environ huit minutes. Pour rejoindre la gare d'Oullins, les arrêts Orsel et Pont d'Oullins seront desservis. La reprise du service est prévue à 16 heures, avec des derniers bus relais en circulation jusqu’à 15 h 38 depuis St-Genis-Laval.