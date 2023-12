Depuis plus d'un mois le métro B s'étend jusqu'au sud de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Certains voyageurs rencontrés évoquent des inquiétudes sur la fiabilité du service, à l'image de l'incident de ce mercredi 6 décembre.

En ce début de mois de décembre, les voyageurs sortent par grappes de la station du métro B à Saint-Genis-Laval. Toutes les trois ou quatre minutes, et jusqu'à 2 minutes en heure de pointe, une rame automatique amène dans cette commune du sud-ouest de Lyon des dizaines de voyageurs.

Cette nouvelle station, et celle d'Oullins Centre, ont été inaugurées le 20 octobre dernier après plusieurs années de travaux. "C'est l'une des stations les plus belles du métro lyonnais" se réjouit Jean Damien, habitant de Chaponost et qui emprunte désormais régulièrement cette ligne B prolongée de deux stations. "C'est vrai que cette nouvelle station est très accueillante, très spacieuse, ça change des stations sombres" confirme Guillaume, Saint-Genois de 32 ans.

A lire aussi : Les nouvelles stations du métro B inaugurées ce matin à Lyon

Mais si l'architecture de cette nouvelle station qui dessert les hôpitaux sud fait l'unanimité, des réserves se font entendre quant à la fiabilité du service proposé depuis la fin du mois d'octobre. A l'image du nouvel incident qui touche ce mercredi 6 décembre le métro B, l'histoire de cette ligne jusqu'à Saint-Genis-Laval, avait mal débuté. Le 20 octobre, alors que les premières rames emmenaient les voyageurs dans le sud-ouest lyonnais, une panne du système de pilotage avait paralysé la ligne plusieurs heures.

Les pannes du métro B depuis sa prolongation le 20 octobre



- 20 octobre : panne de plusieurs heures sur l'ensemble de la ligne, problème sur le système de pilotage automatique ;

- 8 novembre : panne électrique de l'ouverture du service jusqu'à 13h, les deux nouvelles stations non desservies ;

- 20 novembre : incident technique de l'ouverture du service jusqu'à 12h, les deux nouvelles stations non desservies ;

- 25 novembre : incident technique et panne générale sur l'ensemble de la ligne de l'ouverture du service jusqu'à 8h30 ;

- 6 décembre : incident technique sur une rame de l'ouverture du service jusqu'à 13h, les deux nouvelles stations non desservies.

Six incidents depuis le 20 octobre

"Le jour de l'ouverture, on avait voulu rentrer avec, mais à peine monté dedans à Saxe-Gambetta, on nous avait annoncé qu'il y avait un problème sur la ligne" se remémore Laurette, habitante de Saint-Genis-Laval depuis quelques années. Après plus de trente minutes d'attente, cette jeune femme de 25 ans avait jeté l'éponge, déçue de ne pas avoir pu profiter du service le jour de son ouverture.

"J'ai toujours cette crainte de tomber sur un mauvais jour"

Thomas, usager de la ligne B

Depuis le 20 octobre et cette première panne, nous avons comptabilisé six incidents ayant impacté au moins 2h la ligne B. Soit quasiment un incident par semaine. Le dernier en date, outre celui toujours en cours ce mercredi, a eu lieu le 25 novembre dernier. Ce jour-là, un incident technique avait provoqué une panne générale sur toute la ligne de l'ouverture du service jusqu'au cœur de la matinée. Le 8 novembre, ce sont les deux nouvelles stations qui n'étaient pas desservies toute la matinée après une panne électrique. Des événements qui ont déjà entamé, auprès de certains usagers, le crédit de cette nouvelle ligne.

"C'est vrai que chaque matin j'ai toujours peur de rencontrer un problème sur la ligne" avoue Céline, habitante de Vourles. Pour Thomas, compter sur le métro pour se rendre à l'heure au travail est même devenu utopique : "Je le prends désormais seulement quand je n'ai pas de rendez-vous prévu le matin, sinon j'ai toujours cette crainte de tomber sur un mauvais jour".

Une pétition pour dénoncer les pannes à répétitions

"Et puis pour y avoir été déjà confronté, si le métro ne fonctionne pas, il faut prendre les bus relais qui sont vite bondés et qui nous font perdre beaucoup de temps" complète Thierry en partant au travail. Face à ces pannes répétées, un collectif d'usagers a d'ailleurs lancé la semaine dernière une pétition qui a déjà récolté plus de 5 000 signatures. Ils entendent dire "stop à toutes ces perturbations incessantes qui durent depuis des mois sur la ligne du métro B".

A lire aussi : Lyon : exaspérés par les pannes, des usagers du métro B lancent une pétition

Contacté par Lyon Capitale, Keolis, l'entreprise chargée de l'exploitation du réseau TCL à Lyon et dans la métropole, veut balayer l'idée reçue selon laquelle le métro B serait sans cesse en panne. "Le taux de fonctionnement de la ligne B est à 97% à fin octobre et devrait tourner autour de 98 % à partir de fin novembre" explique Keolis. Avant de poursuivre en ajoutant que "la ligne D fonctionne par exemple avec un taux de fonctionnement à 98.5%, des taux supérieurs à d’autres lignes automatiques présentes sur d’autres réseaux, à Paris notamment". Enfin, selon l'exploitant du réseau de transports en commun, les incidents majeurs pèsent, depuis l'automatisation de la ligne B en juin 2022, "pour 1,62% du temps total d'exploitation de la ligne".

Les débuts compliqués de l'automatisation



Il y a un an, peu après l'automatisation de la ligne B, qui s'était suivie de nombreuses pannes, Lyon Capitale avait fait le calcul qu'entre le 6 septembre et novembre 2022, le métro B avait été arrêté 32 fois. Ce qui représente une moyenne d'un incident tous les trois jours.



Lire aussi : Chiffres du métro à Lyon : la ligne B arrêtée une fois tous les trois jours en moyenne

"Toutes les équipes TCL sont mobilisées pour améliorer la qualité de service" assure Keolis. Un service qui, malgré quelques critiques, est d'ores et déjà plébiscité par les voyageurs. Depuis son ouverture, la station de Saint-Genis-Laval accueille quotidiennement 6 000 voyageurs, contre 4 000 pour celle d'Oullins Centre.