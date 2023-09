L’Asvel s’impose pour son premier match de la saison 

Pour son premier match de la saison, l’Asvel a écarté Le Mans avec la manière (89-75) dans sa salle de l’Astroballe, affichant de belles promesses après une saison ratée.

Après une saison 2022-2023 ratée, au vu des ambitions affichées, l’Asvel retrouvait la Betclic Elite, le championnat de France, dimanche soir face aux Mans. Pour ce premier match de la saison, les hommes de TJ-Parker n’ont pas fait dans la demie-mesure. Le club qui souhaite reconquérir le titre de Champion de France, décroché par Monaco la saison dernière, a facilement disposé du Mans (89-75) prenant jusqu’à une vingtaine de points d’écarts pendant une partie de la rencontre.

Après six saisons passées en NBA, l'ailier de l’équipe de France Timothé Luwawu-Cabarrot a parfaitement relancé sa carrière dans l’Hexagone, en inscrivant 16 points et en affichant une belle complicité avec Nando De Colo (15 points). Absent pendant près d’un an après une blessure au genou, l’autre star de l’Asvel et des Bleus, Joffrey Lauvergne est revenu en forme, inscrivant 14 points, parachevant le succès des Villeurbannais. L’Asvel se déplacera samedi prochain à Gravelines-Dunkerque.