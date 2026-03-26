Le maire d’Écully décline un poste de vice-président à la Métropole de Lyon pour conserver son activité professionnelle

Assurant "l'on peut servir sa commune avec tout autant de détermination depuis d'autres positions", le maire LR d’Écully, Sébastien Michel, décline un poste de vice-président à la Métropole de Lyon.

Alors que se tenait ce jeudi 26 mars l’installation du nouveau conseil de la Métropole de Lyon, ainsi que l’élection de sa nouvelle présidente Véronique Sarselli, le maire LR d’Écully, Sébastien Michel, annonce avoir refusé un poste de vice-président afin de conserver son activité professionnelle.

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Sébastien Michel veut "rester fidèle" à son engagement

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’édile a tenu à féliciter la nouvelle présidente ainsi que ses 11 colistiers du val de Saône, déplorant dans le même temps que le mandat de Bruno Bernard ait "laissé des traces profondes dans les communes du territoire." Il ajoute : "J’en conserve un souvenir amer, tant les oppositions catégoriques, les projets non concertés et imposés, les faux-semblants ont été nombreux. Tout cela a abîmé la démocratie locale et fragilisé l’ensemble des communes qui méritaient mieux."

Mais Sébastien Michel l’assure, "le territoire est désormais entre de bonnes mains" avec Véronique Sarselli. Une loyauté qui semble mutuelle entre les deux élus puisque la nouvelle présidente aurait en effet proposé un poste de vice-président au maire de l’Ouest lyonnais. Ce que ce dernier aurait toutefois refusé. "Sa confiance m’a profondément touché. J’ai néanmoins décliné cette proposition, car il me semble que l'on peut servir sa commune avec tout autant de détermination depuis d'autres positions."

L’édile veut "rester fidèle à la façon dont (il a) toujours conçu (son) engagement : en conjuguant (sa) fonction de maire d'Écully avec une activité professionnelle qui (le) passionne et (le) maintient en prise directe avec les réalités économiques et sociales", explique-t-il encore. Sébastien Michel conclut : "La victoire de Grand Cœur Lyonnais porte un message d’espoir et une promesse : sept années au service des habitants, menées avec sérieux et exigence. Je prendrai ma part dans tous les travaux qui s’engagent, avec rigueur et au service des Grands Lyonnais. Et toujours à ma manière : en restant libre, efficace, et concentré sur ce qui fait sens pour Écully et le val de Saône. C’est le cap que je me fixe. Et celui auquel je demeurerai fidèle."

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