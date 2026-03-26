Aéroport de Lyon : une nouvelle ligne Volotea déjà menacée

Moins d'un an après sa réouverture, la ligne Lyon-Poitiers bat de l'aile. En cause, une discorde entre collectivités, alimentée par un nombre de passagers en deçà des attentes.

En octobre 2025, la ligne aérienne reliant Lyon à Poitiers rouvrait ses portes après deux ans d'interruption. Actuellement, celle-ci est opérée par la compagnie Volotea dans le cadre d'une délégation de service public. Selon président du Département de la Vienne et du syndicat de l’aéroport de Poitiers, Alain Pichon, les vols entre les deux villes pourraient être menacés. Nos confrères d'actuLyon rapportent que la collectivité Grand Poitiers aurait demandé la résiliation du contrat avec Volotea.

Alain Pichon a annoncé que le département de la Vienne allait engager une procédure contre Grand Poitiers. De son côté, la collectivité affirme ne pas avoir demandé la résiliation du contrat, par l'intermédiaire de sa présidente Florence Jardin. Celle-ci explique également à nos confrères de la Nouvelle République qu'il y a "d'autres modèles possibles", en rappelant qu'un "avion de 180 places (…) coûte cher et plomber les finances."

À noter que ces critiques émergent alors que le nombre de passagers est bien en dessous des attentes de Volotea. La compagnie espérait avoir un taux de remplissage à hauteur de 90 % à horizon 2029.

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