Lyon : deux jeunes interpellés à la Guillotière après une tentative de vol à l’arraché

Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Mardi 24 mars, deux hommes de 23 et 24 ans ont été interpellés dans le quartier de la Guilloitère (3e arr.) après avoir tenté d’arracher une chaîne.

Les faits se sont déroulés mardi 24 mars à proximité de la place Antonin Jutard, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Deux jeunes de 23 et 24 ans ont été interpellés par des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) dans le quartier de la Guillotière quelques minutes après avoir tenté d’arracher la chaîne du cou d’un passant, indiquent nos confrères du Progrès, avant de prendre la fuite à trottinette.

Lors de l’interpellation, l’un des suspects aurait tenté de se rebeller. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue.