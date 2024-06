Après le refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs pour les JO, Thierry Henry, le sélectionneur des U23, a convoqué trois nouveaux joueurs pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Rayan Cherki, joueur de l'OL, figure parmi ces trois joueurs.

Rayan Cherki pensait en être exclu mais il devrait finalement bien participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de football. Le Lyonnais a été rappelé ce mardi par le sélectionneur Thierry Henry. Ce dernier, qui avait communiqué une première liste le 3 juin a depuis essuyé le refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs. C'est le cas des Lillois Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Lenny Yoro, des Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery et du Munichois Mathys Tel.

Face à ces défections, le sélectionneurs des Bleuets a convoqué Chrislain Matsima, Andy Diouf et Rayan Cherki pour le stage de préparation aux Jeux Olympiques 2024. Cherki retrouve dans ce groupe un autre joueur lyonnais déjà appelé par Henry en la personne d'Alexandre Lacazette. Le capitaine et buteur de l'OL faisait partie de la première liste communiquée par Henry.

Le rassemblement des hommes de Thierry Henry débutera le dimanche 16 juin à Clairefontaine avant de disputer un premier match de préparation face au Paraguay le 4 juillet, à Bayonne. Les Tricolores retrouveront ensuite la République dominicaine le 11 juillet puis le Japon le 17 juillet avant d'entamer leur Jeux Olympiques face aux Etats-Unis le 24 juillet au stade Vélodrome de Marseille.