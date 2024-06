Alors qu'Eric Ciotti, président des Républicains, a annoncé ce mardi son intention de s'allier avec le Rassemblement national pour les prochaines législatives anticipées, dans le Rhône, les élus LR sont vent debout.

C'est une décision qui ne passe définitivement pas pour les élus Les Républicains du Rhône. Et qui semble démontrer heure après heure qu'Eric Ciotti est de plus en plus isolé au sein de sa famille politique. Le président des Républicains a annoncé mardi son intention de s'allier avec le Rassemblement national en vue des prochaines élections législatives du 30 juin et 7 juillet prochain.

A lire aussi : "On ne trahit jamais" : Laurent Wauquiez condamne Éric Ciotti et l’accord LR-RN

Une déflagration politique dans le parti de droite qui ne cesse depuis de se déchirer. "Une trahison" selon Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France. "La honte" pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie, membre des Républicains avant son entrée au gouvernement en 2017. Dans une tribune publiée mardi soir, 269 élus LR du Rhône appellent ainsi à la démission d'Eric Ciotti. "Nous exprimons notre désaccord total avec la position exprimée ce jour par Eric Ciotti en proposant un accord avec le RN pour les législatives. Ces propos déshonorent celui qui les a tenus et n’engagent évidemment que lui" débute la tribune signée par les ténors des LR dans le département.

Nous exprimons notre désaccord total avec la position exprimée ce jour par Eric Ciotti en proposant un accord

avec le RN pour les législatives. Ces propos déshonorent celui qui les a tenus et n’engagent évidemment que lui.



Nous nous sommes engagés dans la vie publique pour… pic.twitter.com/hmfzqE8gJu — Pierre OLIVER (@poliver69) June 11, 2024

"Nous nous sommes engagés dans la vie publique pour défendre les valeurs gaullistes et les idéaux républicains. Nous continuerons de le faire, quelles que soient les circonstances du moment, sans jamais rien sacrifier de nos convictions, ni admettre la moindre compromission avec les extrêmes, comme l’a fort justement rappelé notre président de région Laurent Wauquiez" poursuivent les élus LR.

A lire aussi : Alliance LR-RN : le président des Républicains du Rhône menace de démissionner

"Nous ne dévierons pas"

Laurent Wauquiez, qui s'est officiellement porté candidat pour le scrutin législatif en Haute-Loire, a en effet pris ses distances avec la position du président de son parti politique. Tout comme Jérémie Bréaud, maire de Bron et président de la fédération Les Républicains du Rhône, qui a menacé de démissionner si Eric Ciotti restait à la présidence nationale du parti.

"Nous ne dévierons pas de cette ligne de conduite, celle qui a toujours été portée par notre famille politique et à laquelle nous considérons désormais que M. Ciotti n’appartient plus. Nous demandons immédiatement sa démission" conclut la tribune co-signée notamment par Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon et Alexandre Portier, député sortant de la 9e circonscription du Rhône.

Depuis l'annonce d'Eric Ciotti, de nombreux élus LR à travers toute la France se sont levés pour dénoncer cette alliance qu'il juge contre nature. Dans le Rhône, la ligne semble claire. Et les remous provoqués par cette alliance avec l'extrême droite n'ont pas fini de bousculer les lignes politiques.

Lire aussi :