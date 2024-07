A Lyon, les Bleues se font peur mais lancent leur aventure olympique par une victoire

L’équipe de France féminine remporte son premier match des Jeux Olympiques Paris 2024 à Lyon en venant à bout de la Colombie. (Photo by HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Jeudi soir l'équipe de France féminine de football a débuté son tournoi olympique par une victoire 3-2 face à la Colombie. Après une première mi-temps magistrale, les Bleues ont tremblé en fin de match.

A Lyon, les Bleues ont joué à se faire peur. Mais les joueuses d'Hervé Renard ont malgré tout assuré l'essentiel en l'emportant 3-2 face à la Colombie pour leur premier match du tournoi olympique de Paris 2024.

Au terme d'une première période magnifique et parfaitement maitrisée, les coéquipières de la Lyonnaise Wendie Renard étaient pourtant largement devant à la pause (3-0). Marie-Antoinette Katoto avec un doublé et Kenza Dali avaient permis à la France de prendre les devants. On imaginait alors une seconde période tranquille où les Bleues n'avaient plus qu'à gérer leur avance.

Les Bleues perdent le fil

Mais au retour des vestiaires le rapport de force a totalement changé et les Françaises ont complètement perdu le fil de la rencontre. Coupable d'un relachement, Estelle Cascarino et ses coéquipières ont alors vu la Colombie revenir à 3-2 dans la dernière demi-heure du match. Paniquées et dans l'incapacité de mettre le pied sur le ballon, les Tricolores ont alors pu compter sur un coup du sort qui a calmé les ardeurs des Colombiennes.

Mayra Ramirez, coupable d'une grosse semelle sur le talon d'Achille de Bacha a été expulsée, permettant aux Françaises de reprendre possession du ballon et de conserver leur faible avance.

Avec cette victoire précieuse, l'équipe de France lance de la meilleure des manières son tournoi. Mais elle devra être beaucoup plus solide dimanche pour affronter les championnes olympiques en titre canadiennes à Saint-Etienne. Les Bleues affronteront ensuite la Nouvelle-Zélande à Lyon le 31 juillet.