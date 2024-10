Bénéficiant de la moquette utilisée lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le FC Lyon Hockey a fait peau neuve et se fixe de grands objectifs.

Le ciel a coopéré pour l'inauguration de la nouvelle moquette au Stade Henri-Cochet ce dimanche après-midi. À quelques centaines de mètres des 10 km de Caluire, joueuses, joueurs et membres du FC Lyon Hockey étaient aux anges.

Et pour cause ? L'inauguration d'un nouveau terrain de jeu, arrivé tout droit du stade Yves-du-Manoir, enceinte qui avait accueilli les épreuves d'hockey sur gazon lors des Jeux olympiques de Paris 2024. "On redécouvre de nouvelles sensations, on avait un terrain qui commençait à être vieux, où il était difficile de jouer parce qu'il était très glissant. Là on retrouve des vraies sensations où l'on peut se faire plaisir. Et c'est le terrain des Jeux olympiques donc on se régale. On ne pouvait pas rêver mieux", s'émerveille Étienne Guillotte, capitaine de l'équipe 4 du FCL Hockey. "On se sent un peu olympiens, mais sans le physique (sourire). On a l'impression d'être meilleurs, tout est beau, tout est mieux. C'est vraiment cool", raconte Philippe Trentin, défenseur dans cette même équipe.

"Les travaux ont été réalisés dans les temps et dans le budget imparti"

Si ce club est l'un des meilleurs de France, avec deux équipes (masculine et féminine) dans l'élite (première division française), il est également l'un des plus anciens, puisqu'il existe depuis plus de 100 ans. Et cette nouvelle moquette, bleu éclatant, donne du sang neuf à un club qui devait naviguer avec des infrastructures vieillissantes. "C'est l'aboutissement d'un projet qui a duré plus de trois ans, avec des moments de doute mais mené à bien grâce au collectif", triomphe le président du club Richard Denis avant le traditionnel coupé de ruban. "Les travaux ont été réalisés dans les temps et dans le budget imparti. C'est une véritable performance dont nous pouvons être fiers."

Le coupé de ruban sur la nouvelle moquette du FC Lyon Hockey. Vidéo T.T.-C.

Une joueuse du FCL avait participé aux Jeux de Paris 2024

Une moquette récupérée gratuitement, mais qui a bien entendu un coût (travaux, transport, installation - entre autres). La ville de Caluire-et-Cuire y a contribué à hauteur de 237 000€, la Métropole de Lyon 164 000€, la région 80 000€ et le club seulement 51 000€. "Pouvoir récupérer un équipement qui a crevé les yeux et marqué les esprits pendant ces Jeux olympiques, c'est une belle fierté, une bonne fierté, et je pense que cette moquette va porter haut et loin les adhérents qui vont (pour certains) se préparer aux prochains JO", nous confie Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire. À Paris, une joueuse du FC Lyon Hockey avait porté les couleurs de la France : l'attaquante Victoire Arnaud, passée par la Belgique plus tôt dans sa carrière. Qui sait, les prochaines pépites du hockey français feront peut-être leurs gammes sur ce terrain flambant neuf. Et comme le rappelle aux plus jeunes Florestan Groult, vice-président de la Métropole de Lyon en charge des Sports, "n'oubliez pas que des grands champions ont foulé cette moquette."