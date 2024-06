Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France olympique de football, a dévoilé ce lundi sa pré-liste dans l'optique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une liste de 25 joueurs dans laquelle figure l'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette. Rayan Cherki est en revanche absent.

Une présence, une absence, et deux surprises de taille. Ce lundi matin, Thierry Henry a dévoilé la liste des 25 joueurs appelés à préparer, à partir du 16 juin, le tournoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se déroulera du 24 juillet au 9 août prochain. Une pré-liste amenée à évoluer jusqu'au 3 juillet, dans laquelle figure l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette.

👨‍🎨 Une 𝙥𝙧𝙚́-𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 à 2️⃣5️⃣ noms 📋



Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les 𝙅𝙚𝙪𝙭 🇫🇷👊#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 3, 2024

Le capitaine lyonnais, deuxième meilleur buteur de la saison de Ligue 1 a été appelé par le sélectionneur des Espoirs à la surprise générale et alors que Thierry Henry a le droit d'appeler 3 joueurs de plus de 23 ans pour la compétition olympique. Plus appelé avec les Bleus depuis 2017 et une nouvelle fois boudé par Didier Deschamps pour l'Euro 2024, Alexandre Lacazette s'apprête donc à vivre sa première compétition internationale, à 33 ans. "C'est un joueur de qualité, un joueur de niveau A, un meneur d'homme" a réagi le sélectionneur des Espoirs en conférence de presse.

Une liste encore "ouverte pour tout le monde"

Si le numéro 10 de l'OL peut avoir le sourire, l'un de ses coéquipiers figure parmi les absents surprise de cette liste olympique. Rayan Cherki, régulièrement appelé par Thierry Henry depuis sa prise de fonction, n'est pas dans la liste. Si Henry a rappelé que la liste restait "ouverte pour tout le monde", il a expliqué l'absence du joueur formé à l'OL car "le milieu de terrain est fourni". Après une fin de saison plutôt réussie sous le maillot lyonnais, c'est un coup dur pour Rayan Cherki.

Thierry Henry sur Alexandre Lacazette : « Un joueur de qualité, un meneur d'hommes »#lequipeFOOT pic.twitter.com/P6fiwpi7ly — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 3, 2024

Cette pré-liste sera peaufinée jusqu'à début juillet par l'équipe de France olympique, en fonction notamment des accords donnés ou non par les clubs, ces derniers n'étant pas dans l'obligation de libérer leurs joueurs pour une compétition qui ne figure pas dans les dates officielles de la Fifa. Les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, qui participent également à l'Euro avec les Bleus de Didier Deschamps, ont par exemple été appelés par Thierry Henry alors que le PSG avait laissé entendre qu'il ne souhaitait pas libérer ses joueurs pour les Jeux.

Des Bleuets sans Mbappé

Un temps espéré, la présence de Kylian Mbappé, qui s'apprête à rejoindre le Real Madrid dans les prochaines heures, est désormais une douce utopie. Thierry Henry a confirmé que le futur club du capitaine des Bleus s'était montré "ferme" concernant la possibilité de libérer Mbappé pour les JO.

Les Bleus se retrouveront à Clairefontaine à partir du 16 juin avant de disputer un premier match de préparation face au Paraguay le 4 juillet, à Bayonne. Les hommes d'Henry retrouveront ensuite la République dominicaine le 11 juillet puis le Japon le 17 juillet avant d'entamer leur Jeux Olympiques face aux Etats-Unis le 24 juillet au stade Vélodrome de Marseille.

La liste complète :

Gardiens (4) : Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasbourg).

Défenseurs (7) : Kiliann Sildillia (Fribourg), Bafodé Diakité (Lille), Castello Lukeba (Leipzig), Maxime Estève (Burnley), Lenny Yoro (Lille), Adrien Truffert (Rennes), Bradley Locko (Brest).

Milieux de terrain (8) : Warren Zaïre-Emery (PSG), Khéphren Thuram (Nice), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Monaco), Enzo Millot (Stuttgart), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Lesley Ugochukwu (Chelsea).

Attaquants (6) : Bradley Barcola (PSG), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Matthys Tel (Bayern Munich), Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes).