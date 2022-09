Le festival Lyon Antifa Fest annulé

La 9e édition du festival de musique organisé par les antifascistes lyonnais, qui devait se tenir les 16 et 17 décembre prochains, ne se tiendra pas faute d'une salle pour l'accueillir.

Les organisateurs ont annoncé dans un communiqué l'annulation de leur festival annuel. Dans un long communiqué relayé sur Twitter par le Groupe Antifascistes Lyon et Environs (GALE), ils indiquent que cette annulation n'est pas de leur volonté et qu'elle “annonce probablement la fin de l’aventure du Lyon Antifa Fest”. En cause, le fait de n'avoir pas trouvé de salle qui les accepte. “Sans salle, impossible de continuer”, commentent-ils en évoquant “un manque de compréhension et de solidarité envers notre festival de la part du milieu associatif dit de « gauche » à Lyon”.



Polémique en 2021

L'an dernier déjà, le festival qui se tenait habituellement au CCO de Villeurbanne avait dû s'établir dans un autre lieu, Grrrnd Zéro, à Vaulx-en-Velin, du fait d'une polémique survenue le 6 septembre 2021, quand Laurent Wauquiez s'était opposé à la tenue du festival antifasciste dans le Progrès. Motivé par un teaser du festival, dans laquelle des rappeurs répétaient “tous les flics sont des bâtards”, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait supprimé la subvention de 45 000 euros versée au CCO de Villeurbanne. “Cette salle nous accueillait depuis 10 ans et jamais un incident n’a été à déplorer, bien au contraire.” commentent les organisateurs au sujet de cet épisode.

“L’année prochaine sera nos 10 ans, nous espérons trouver une solution pour vous revoir toutes et tous.” conclue le communiqué.