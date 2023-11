Malgré sa dissolution, la Gale manifeste aux Terreaux (vidéo)

Au soir de la confirmation de sa dissolution jeudi 9 novembre, le Groupe antifasciste Lyon et environs a manifesté aux Terreaux contre la décision du Conseil d’État, assurant "l’antisfascisme ne pas s’éteindre avec nous".

Malgré la confirmation de sa dissolution par le Conseil d’État, la Gale, le Groupe antifasciste Lyon et environs, a mobilisé ses sympathisants une dernière fois sur la place des Terreaux jeudi 9 novembre. Aux environs de 19 heures, une centaine de personnes s’est rassemblée dans le calme pendant une petite heure devant l’hôtel de ville pour manifester son soutien à la Gale. Outre quelques personnes masquées, se trouvaient également sur place, gilets oranges sur le dos, des membres du collectif Dernière rénovation, mais aussi des militants du collectif les Soulèvements de la Terre, dont la dissolution a été annulée jeudi par le Conseil d’État, qui avaient eux aussi appelé à manifester aux Terreaux.

"Notre combat va se poursuivre"

Des drapeaux aux couleurs de la Gale et une banderole où l’on pouvait lire "On ne dissout pas une révolte qui gronde. Lyon, à jamais antifasciste" ont finalement été déployés sur les coups de 19h30 pour accompagner une dernière prise de parole de la Gale. Le groupe envisage désormais de se tourner vers la justice européenne, "pour rappeler au Conseil d’État ce qu’est une liberté fondamentale". "Notre combat contre l’autoritarisme, le capitalisme mortifère, l’extrême-droite, ses idées, ses états et ses bandes armées va se poursuivre, peut-être ne fait-il que commencer", prévient la Gale dans un communiqué. Et un porte-parole du groupe d'assurer "l'antifascisme ne va pas s'éteindre avec nous. On va continuer notre combat".

Aux environs de 20 heures, alors que le rassemblement semblait sur le point de se terminer, un groupe d’une cinquantaine de personnes a finalement pris la direction des pentes de la Croix-Rousse. Cette manifestation sauvage n’aura toutefois pas duré très longtemps. Après un bref passage sur le plateau de la Croix-Rousse lors duquel deux abribus ont été endommagés, les manifestants ont été en partie dispersés par les forces de l’ordre. Vers 21 heures, ils n’étaient plus qu’une dizaine lors de leur retour place des Terreaux.

