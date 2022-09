Sur le plateau de 6 Minutes Chrono, Nino coach sportif à Villeurbanne livre quelques conseils à tous ceux qui veulent reprendre une activité sportive en cette rentrée de septembre.

La rentrée de septembre rime souvent avec la reprise d’une activité sportive. Seulement, après la période estivale et quelques excès alimentaires, il faut trouver la motivation. "Il faut se fixer un objectif, préconise Nino coach à la salle Time Training. Cela peut être pour une perte de poids, une prise de muscle ou travailler sur l’endurance, mais il faut vraiment se fixer un objectif. Il faut planifier sa séance à l'avance." Et de poursuivre : "Lors de cette reprise de sport, il n’y a pas d’exercices à faire en priorité. Il faut avant tout remobiliser nos articulations et bien s’échauffer avant chaque séance. Il ne faut pas y aller trop vite et reprendre progressivement."

"Reprendre progressivement"

Faire une séance de sport par semaine, est-ce suffisant ? "Ce n’est pas suffisant mais c’est toujours mieux que zéro, répond Nino. La pire séance, c’est celle qu’on ne fait pas. Par contre, pour habituer notre corps, il faut être régulier." D'où l'importance d'en faire plusieurs dans la mesure du possible.

Par peur des moqueries, de nombreuses personnes n’osent pas franchir les portes des salles de fitness. "C’est pour cela qu’on propose ce concept d’un entraînement individualisé. A bas les complexes, clame Nino. Dans une salle comme la nôtre, il n'y a personne, il n’y a pas de jugement. C’est un véritable accompagnement." Certes mais cela a un coût de faire appel à un coach. "Oui, cela représente un coût mais le coaching est plus accessible qu’avant. D'ailleurs, il y a de plus en plus d’étudiants qui font appel à nos services. Un coach sert à optimiser le temps." Et de conclure : "C’est un investissement et votre corps vous remerciera plus tard d’avoir mis de l’argent là-dedans."