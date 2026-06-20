Le festival du Bien-Manger s'invite ce samedi à l'Hôtel de Région

Le premier festival du Bien-Manger se déroule ce vendredi 19 et samedi 20 juin à l’Hôtel de Région à Lyon.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise ce samedi 20 juin à Lyon la première édition du Festival du Bien-Manger. Au programme : marché de producteurs, démonstrations culinaires et animations autour des produits du terroir.

Après une journée consacrée aux Assises de l'alimentation vendredi, le festival du Bien-Manger se poursuit ce samedi sur l'esplanade de l'Hôtel de Région, dans le quartier de Confluence. Cette première édition entend mettre à l'honneur les savoir-faire agricoles et gastronomiques du territoire à travers un rendez-vous ouvert au grand public.

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Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir un marché réunissant des producteurs locaux, assister à des démonstrations culinaires et à des battles mettant en scène des chefs et des élèves des lycées hôteliers. Plusieurs figures de la gastronomie sont associées à l'événement, parmi lesquelles Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française, Christophe Marguin, président des Toques Blanches Lyonnaises, ou encore la gagnante de Top Chef 2026, Viviana Pisacane.

À l'occasion de ce lancement, la Région présente également un ouvrage regroupant 48 recettes issues des douze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'un nouveau partenariat avec l'entreprise lyonnaise Recettes & Cabas. Pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région, "Consommer les produits de nos territoires, c'est reconnaître notre agriculture comme un patrimoine vivant." Ce premier événement s'inscrit donc dans la volonté de promouvoir une alimentation locale ainsi que de valoriser les filières agricoles régionales.