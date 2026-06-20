Culture
Jean-Michel Demard, Tenir dans l’entre-deux

Exposition : L’art s’empare de la Chartreuse d’Aillon

  • par Martine Pullara

    • Cet été est l’occasion de découvrir à Aillon-le-Jeune, dans le massif des Bauges en Savoie, le nouvel élan culturel pris par la Chartreuse d’Aillon fermée au public depuis 2024 et qui après plus de dix siècles de vie monastique a connu de multiples transformations, devenant ferme puis espace muséal. 

    Sa réouverture au public marque un tournant car elle devient un lieu de création et de partage où patrimoine, culture et nature se rencontrent pour faire émerger de nouvelles formes de dialogue entre artistes, public et territoire. Elle accueillera ainsi tous les ans des artistes/plasticiens avec également un programme culturel de spectacles, ateliers participatifs, rencontres, événements en lien avec le vivant, le végétal et les cycles naturels. 

    Nora Simon, Les Offrandes de Flore

    Germinations, titre qui illustre sa métamorphose, est une première exposition collective imaginée par seize artistes qui font dialoguer les œuvres avec tous les lieux extérieurs et intérieurs, créant des dispositifs visuels, jouant des sons, des lumières, mêlant matériaux bruts et fibres végétales vivantes pour embarquer le public dans une expérience sensorielle et poétique, le tout dans un cadre exceptionnel.

    Germinations – Jusqu’au 3 janvier 2027 à la Chartreuse d’Aillon, Aillon-le-Jeune en Savoie – lacharteusedaillon.fr

    Simon Déléan, Morning Glory
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